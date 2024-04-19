كولر: أجواء الملعب تزيد من صعوبة مباراة الأهلي ومازيمبي

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعدما تجاوز سيمبا التنزاني 3-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية، فيما تأهل مازيمبي على حساب بترو أتلتيكو الأنغولي.

وفي مؤتمر صحفي قال كولر: "مباراة الغد صعبة خاصة أنها أمام فريق قوي ومميز، فضلا عن إقامتها على ملعب عشب صناعي وقريب من المدرجات وهو ما يزيد من صعوبة المباراة".

وأضاف: "لاعبو الأهلي جاهزون لهذه المواجهة وهدفهم تحقيق نتيجة جيدة تساعدنا قبل لقاء الإياب".

وأوضح مدرب الأهلي أن الخسارة 2-1 أمام غريمه الزمالك في مباراة مؤجلة بالدوري المحلي لن تؤثر على الفريق، في ظل امتلاكه للعديد من المباريات المؤجلة بالمسابقة وأن الأجواء في بطولة أفريقيا مختلفة تماما خاصة أن المنافس قوي للغاية.

وأكد المدرب السويسري أنه يعلم جيدا قوة مازيمبي وأصبح يملك خبرة كبيرة في الأجواء الأفريقية بعد عام ونصف مع الأهلي، وأضاف: "مثلما استطعنا الفوز على سيمبا في تنزانيا نستطيع الفوز على مازيمبي في الكونغو والجميع متحمس لأداء مباراة جيدة".

وأشار كولر إلى أن بيرسي تاو جناح الفريق عاد للمشاركة في التدريبات مع الفريق منذ ثلاثة أيام بعد تعافيه من الإصابة، وأن الجهاز الفني يدرس احتمالات مشاركته في لقاء الغد.

وقال كولر إنه شاهد عددا من مباريات مازيمبي، من بينها مباراة بيراميدز التي خسرها الأخير بثلاثة أهداف رغم إهداره العديد من الفرص المحققة.