كولر: أجواء الملعب تزيد من صعوبة مباراة الأهلي ومازيمبي
قال مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري، اليوم الجمعة، إن فريقه جاهز لمواجهة مضيفه مازيمبي القادم من الكونغو الديمقراطية غدا السبت في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم رغم صعوبتها؛ بسبب أرضية الملعب، لكن السويسري أكد على أنه أصبح أكثر خبرة في التعامل مع أجواء أفريقيا.
وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعدما تجاوز سيمبا التنزاني 3-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية، فيما تأهل مازيمبي على حساب بترو أتلتيكو الأنغولي.
وفي مؤتمر صحفي قال كولر: "مباراة الغد صعبة خاصة أنها أمام فريق قوي ومميز، فضلا عن إقامتها على ملعب عشب صناعي وقريب من المدرجات وهو ما يزيد من صعوبة المباراة".
وأضاف: "لاعبو الأهلي جاهزون لهذه المواجهة وهدفهم تحقيق نتيجة جيدة تساعدنا قبل لقاء الإياب".
وأوضح مدرب الأهلي أن الخسارة 2-1 أمام غريمه الزمالك في مباراة مؤجلة بالدوري المحلي لن تؤثر على الفريق، في ظل امتلاكه للعديد من المباريات المؤجلة بالمسابقة وأن الأجواء في بطولة أفريقيا مختلفة تماما خاصة أن المنافس قوي للغاية.
وأكد المدرب السويسري أنه يعلم جيدا قوة مازيمبي وأصبح يملك خبرة كبيرة في الأجواء الأفريقية بعد عام ونصف مع الأهلي، وأضاف: "مثلما استطعنا الفوز على سيمبا في تنزانيا نستطيع الفوز على مازيمبي في الكونغو والجميع متحمس لأداء مباراة جيدة".
وأشار كولر إلى أن بيرسي تاو جناح الفريق عاد للمشاركة في التدريبات مع الفريق منذ ثلاثة أيام بعد تعافيه من الإصابة، وأن الجهاز الفني يدرس احتمالات مشاركته في لقاء الغد.
وقال كولر إنه شاهد عددا من مباريات مازيمبي، من بينها مباراة بيراميدز التي خسرها الأخير بثلاثة أهداف رغم إهداره العديد من الفرص المحققة.
ومن جانبه قال رامي ربيعة قائد الأهلي، إن فريقه يركز على تخطي مازيمبي وبلوغ النهائي، مؤكدا على صعوبة لقاء الغد.
وأضاف ربيعة في المؤتمر الصحفي: "لقد سبق لي اللعب في هذا الملعب، وأعلم الأجواء المصاحبة لمثل هذه المباريات، ودائما لا ننظر للتاريخ، ونركز فقط على مباراة الغد".
وأشار إلى أن الأهلي هدفه الفوز دائما بصرف النظر عن المنافس الذي يواجهه، وأن جميع اللاعبين لديهم نفس العقلية.