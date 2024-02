ربع نهائي كأسي آسيا وأفريقيا مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ربع نهائي كأس آسيا:

طاجيكستان VS الأردن، الساعة 14:30، على قنوات SSC1 HD، وbeIN ASIAN CUP 1، وbeIN ASIAN CUP 3، وAbu Dhabi Sports Asia 1، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD.

أستراليا كوريا VS الجنوبية، الساعة 18:30، على قنوات SSC1 HD، وbeIN ASIAN CUP 1، وbeIN ASIAN CUP 3، وAbu Dhabi Sports Asia 1، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD.

ربع نهائي كأس أفريقيا:

نيجيريا VS أنغولا، الساعة 20:00، على قنوات beIN Sports Connect، وbeIN Sports HD 1 Max، وbeIN Sports HD 3 Max.

جمهورية الكونغو VS غينيا، الساعة 23:00، على قنوات beIN Sports Connect، وbeIN Sports HD 1 Max، وbeIN Sports HD 3 Max.

الدوري الألماني

هايدنهايم VS بروسيا دورتموند، الساعة 22:30، على قناة beIN Sports HD 5.

الدوري الفرنسي

ستراسبورغ VS باريس سان جيرمان، الساعة 23:00، على قناة beIN SPORTS 1.