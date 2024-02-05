إصابة حكم بشعلة نارية في مباراة بإنجلترا (فيديو)
أصيب الحكم ديل بينز بشعلة نارية في مباراة بارنت وويالدستون التي جمعت الفريقين في الدوري الوطني في إنجلترا (الدوري الوطني الإنجليزي الدرجة الخامسة).
وتعادل ويالدستون بهدف متأخر قبل أن تقتحم الجماهير أرض الملعب عقب الهدف الذي جاء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الثاني.
وأظهرت لقطات أحد المشجعين وهو يتشاجر مع أحد المضيفين أثناء محاولتهم إخراج المشجع من الملعب.
واضطر لاعبو الفريقين للفصل بين الثنائي حيث بدا أن المضيف قد تعرض للاعتداء.
وفي هذه الأثناء، ألقيت قنبلة نارية من المدرجات أصابت الحكم ديل بينز، وتُظهر اللقطات أحد المشجعين وهو يركض في الملعب بينما تلامس الشعلة الكتف الأيسر للحكم.
وأدان ويالدستون تصرفات مشجعه وقال النادي إنه يعمل بشكل وثيق مع شرطة العاصمة وبارنت لتحديد هوية المتورطين في الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.
وجاء في بيان النادي: "يدين مجلس إدارة نادي ويالدستون بشكل لا لبس فيه تصرفات الشخص الذي اقتحم الملعب خلال مباراة الدوري الوطني أمام نادي بارنت، بعد هدف التعادل والاعتداء على مضيف يوم المباراة".
وأضاف: "مثل هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق، ويتعارض مع القيم التي يمثلها نادينا".
وتابع النادي: "نحن ملتزمون بضمان سلامة وأمن جميع المشاركين والمتفرجين والحاضرين في مبارياتنا، ولهذا السبب سنعمل بشكل وثيق مع بارنت وشرطة العاصمة لتحديد واتخاذ الإجراء المناسب ضد أي مشجع يدخل الملعب".
ويملك بارنت 56 نقطة من 31 مباراة في المركز الثالث في المجموعة الأولى مقابل 38 نقطة من 28 مباراة لويالدستون في المركز الـ13.