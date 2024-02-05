إصابة حكم بشعلة نارية في مباراة بإنجلترا (فيديو)

أصيب الحكم ديل بينز بشعلة نارية في مباراة بارنت وويالدستون التي جمعت الفريقين في الدوري الوطني في إنجلترا (الدوري الوطني الإنجليزي الدرجة الخامسة).

وتعادل ويالدستون بهدف متأخر قبل أن تقتحم الجماهير أرض الملعب عقب الهدف الذي جاء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الثاني.

وأظهرت لقطات أحد المشجعين وهو يتشاجر مع أحد المضيفين أثناء محاولتهم إخراج المشجع من الملعب.

واضطر لاعبو الفريقين للفصل بين الثنائي حيث بدا أن المضيف قد تعرض للاعتداء.