صفقة تبادلية تحل مشاكل الجميع.. محرز وبنزيما في المكان الخطأ

يقترب الموسم من الانتهاء ومعه تبدأ الفرق في تقييم الصفقات التي أبرمتها الصيف الماضي، لترى أيها كانت مفيدة وأي مركز في الفريق يحتاج للدعم.

وهناك بعض الصفقات التي تمت الصيف الماضي ربما لم تتم للفريق الصحيح، والحديث هنا عن فرق الدوري السعودي، التي كانت صاحبة ثاني أعلى إنفاق في العالم خلف فرق إنجلترا صيف 2023.

ولنخصص الحديث أكثر دعونا نخوض في صفقتين بالتحديد، هما انتقال رياض محرز من مانشستر سيتي إلى الأهلي، وصفقة ضم الاتحاد لكريم بنزيما من ريال مدريد.