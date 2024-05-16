راشفود يشتبك لفظيًّا مع مشجع قبل مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل (فيديو)

كشف فيديو تداوله الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن دخول ماركوس راشفورد، نجم فريق مانشستر يونايتد، في مشادة كلامية قوية مع أحد مشجعي فريقه، قبل انطلاق مباراة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر يونايتد 3-2 على ضيفه نيوكاسل، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ليعزز آماله في التأهل لبطولة أوروبية الموسم المقبل قبل جولة من النهاية.

ورفع فريق المدرب إريك تين هاغ رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثامن بالتساوي مع نيوكاسل صاحب المركز السابع.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن راشفود اشتبك لفظيًّا مع أحد مشجعي مانشستر يونايتد الذين كانوا متواجدين في المدرجات، خلال قيام اللاعب بعملية الإحماء برفقة زملائه.