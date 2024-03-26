الغموض يزداد.. حقيقة دفع لاعب أتلتيكو مدريد كفالة داني ألفيس

ويعاني ألفيس من تجميد ممتلكاته بموجب حكم محكمة برازيلية، بعد دعوى رفعتها زوجته السابقة دينورا سانتانا ضده.

وتواترت أنباء بأن مواطنه نيمار نجم نادي الهلال السعودي هو من تكفل بدفع قيمة الغرامة، إلا أن والد المهاجم البرازيلي نفى تلك التقارير.

ولكن شبكة "uol" البرازيلية، قالت في تقرير لها إن من دفع الكفالة هو الهولندي ممفيس ديباي، نجم أتلتيكو مدريد، في انتظار تأكيد من محاميه أو وكيله.

وكان ديباي سبق وأن زامل ألفيس لفترة قصيرة أثناء تواجد الثنائي في صفوف برشلونة.

ولكن خرج وكيل ومحامي ديباي، مساء اليوم الثلاثاء، ونفى خبر دفع كفالة داني ألفيس.