الغموض يزداد.. حقيقة دفع لاعب أتلتيكو مدريد كفالة داني ألفيس
ما زال الغموض يزداد حول الشخص الذي تكفل بدفع غرامة داني ألفيس، لاعب برشلونة الأسبق، والذي خرج من السجن أمس الإثنين، بعدما قضى 14 شهرا خلف القضبان، عقب دفع الكفالة المقدرة بمليون يورو.
ويعاني ألفيس من تجميد ممتلكاته بموجب حكم محكمة برازيلية، بعد دعوى رفعتها زوجته السابقة دينورا سانتانا ضده.
وتواترت أنباء بأن مواطنه نيمار نجم نادي الهلال السعودي هو من تكفل بدفع قيمة الغرامة، إلا أن والد المهاجم البرازيلي نفى تلك التقارير.
ولكن شبكة "uol" البرازيلية، قالت في تقرير لها إن من دفع الكفالة هو الهولندي ممفيس ديباي، نجم أتلتيكو مدريد، في انتظار تأكيد من محاميه أو وكيله.
وكان ديباي سبق وأن زامل ألفيس لفترة قصيرة أثناء تواجد الثنائي في صفوف برشلونة.
ولكن خرج وكيل ومحامي ديباي، مساء اليوم الثلاثاء، ونفى خبر دفع كفالة داني ألفيس.
يذكر أن السلطات الإسبانية أطلقت سراح لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس من أحد سجون مدينة برشلونة، أمس الإثنين، بعد دفع كفالة قدرها مليون يورو (1.09 مليون دولار).
وقضت محكمة محلية بإمكانية إطلاق سراح ألفيس بكفالة مشروطة أثناء استئناف إدانته بالاغتصاب.
وقد قضى حوالي ربع مدة سجنه البالغة أربع سنوات ونصف.
ويجب على ألفيس أيضاً التخلي عن جوازي السفر البرازيلي والإسباني حتى لا يتمكن من مغادرة إسبانيا، والمثول أمام المحكمة أسبوعيا أو عند استدعائه. وفرضت المحكمة أمرا بمنعه من الاقتراب لمسافة 1000 متر من الضحية.