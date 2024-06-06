مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تستكمل اليوم الخميس مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وذلك بمواجهة منتخب الإمارات ضد نظيره نيبال.

ويمكن للسعودية أن تؤكد تأهلها من المجموعة السابعة بالفوز على باكستان في إسلام أباد بينما يحتاج الأردن الذي وصل إلى نهائي كأس آسيا إلى الفوز على طاجيكستان في عمان ليتأهل أيضا.

وستلعب الهند مع الكويت في المجموعة الأولى إذ يتطلع البلدان إلى التأهل إلى جانب قطر، حاملة لقب كأس آسيا، التي تأهلت بالفعل، والتي تواجه منتخب أفغانستان الذي لا يزال لديه آمال في التأهل.

وتلتقي سوريا مع كوريا الشمالية في السباق على احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف اليابان.

وفي أفريقيا سيسعى منتخب مصر للابتعاد بصدارة مجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم عندما يواجه بوركينا فاسو.

وتستضيف الجزائر منافستها غينيا قبل أربعة أيام من مواجهة مضيفتها أوغندا ضمن المجموعة السابعة التي تتصدرها بست نقاط.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة: