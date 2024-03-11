رسميا.. الزمالك يحصد نقاط "سوار الغيني" من دون لعب

قررت اللجنة المنظمة لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكونفدرالية الأفريقية" إقصاء نادي سوار الغيني من المنافسة، واعتباره خاسرا في مباراته التي غاب عنها أمام الزمالك.

ولم يحضر سوار الغيني المباراة الأخيرة في دور المجموعات؛ بسبب ما وصفه بظروف الطيران.

وتأهل الزمالك لدور الثمانية كمتصدر للمجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بفارق أربع نقاط عن أبو سليم الليبي صاحب المركز الثاني.

بينما تأكد خروج أكاديمية سوار متذيل ترتيب المجموعة بنقطة واحدة، وساغرادا الأنغولي صاحب المركز الثالث بخمس نقاط.

ومن المقرر أن تجرى قرعة ربع نهائي البطولة غدًا الثلاثاء.