بعد تحرشه بقاصر.. الحكم بسجن رئيس رابطة كرة اليد الفرنسية عامًا واحدًا مع إيقاف التنفيذ

وقال المحامي إيلي في تصريحات لوكالة "رويترز" إن الشرطة استجوبت مارتيني (52 عاما) والذي فاز كحارس مرمى بلقب بطولة العالم لكرة اليد مرتين مع فرنسا في 1995 و2001، يومي الاثنين والثلاثاء، وإنه "أقر بالوقائع".

واستقال مارتيني في وقت لاحق من منصبه كرئيس للرابطة.

وقالت الرابطة في بيان: "قدم برونو مارتيني اليوم استقالته كرئيس لرابطة الدوري الوطني لكرة اليد بأثر فوري".

وأحيلت القضية إلى المحكمة عبر إجراءات التقاضي السريعة التي يعترف فيها المدعى عليهم بارتكاب التهم الموجهة لهم.