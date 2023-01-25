بعد تحرشه بقاصر.. الحكم بسجن رئيس رابطة كرة اليد الفرنسية عامًا واحدًا مع إيقاف التنفيذ
أعلن محامي رئيس رابطة دوري كرة اليد الفرنسية أن القضاء الفرنسي أصدر حكما بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بحق موكله برونو مارتيني، بتهمة التحرش بقاصر والتقاط صور إباحية لطفل.
وقال المحامي إيلي في تصريحات لوكالة "رويترز" إن الشرطة استجوبت مارتيني (52 عاما) والذي فاز كحارس مرمى بلقب بطولة العالم لكرة اليد مرتين مع فرنسا في 1995 و2001، يومي الاثنين والثلاثاء، وإنه "أقر بالوقائع".
واستقال مارتيني في وقت لاحق من منصبه كرئيس للرابطة.
وقالت الرابطة في بيان: "قدم برونو مارتيني اليوم استقالته كرئيس لرابطة الدوري الوطني لكرة اليد بأثر فوري".
وأحيلت القضية إلى المحكمة عبر إجراءات التقاضي السريعة التي يعترف فيها المدعى عليهم بارتكاب التهم الموجهة لهم.
وأيدت المحكمة مكتب الادعاء الذي طالب بسجن مارتيني لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 2500 يورو (2719 دولارا)، وإيقافه خمس سنوات من مزاولة أي نشاط مهني قد يؤدي لتعامله مع قاصرين.
وقالت إذاعة (فرانس إنفو)، التي كشفت النقاب عن القضية، إن التحقيق بدأ بعدما تقدم طفل في الـ13 من عمره ببلاغ في 2020، ونقلت عن مارتيني قوله إنه كان يعتقد أن عمره يتجاوز 15 عاما. ولم يتسنَ لرويترز التأكد من ذلك على الفور.