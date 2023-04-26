تشيلسي يستعد لخطوة مفاجِئة تجاه ساديو ماني
قالت مصادر لموقع فوتبول إنسايدر الإنجليزي إن "تشيلسي مستعد للتفكير في خطوة مفاجِئة لأسطورة ليفربول ساديو ماني بعد أن تدهورت علاقته مع بايرن ميونخ".
ويبحث تشيلسي عن مهاجم جديد هذا الصيف، لكنهم يعانون من لوائح اللعب النظيف وعدم وجود مهاجم رقم تسعة من الطراز العالمي.
وتعرض تشيلسي لانتقادات شديدة بسبب إنفاقه ما يقرب من 600 مليون جنيه إسترليني على التعاقدات الجديدة منذ الاستحواذ الجديد بقيادة تود بويلي الصيف الماضي.
لكنَّ المقربين من النادي يشيرون إلى صعوبة التعاقد مع مهاجم بارز على مستوى العمر والجودة، وهو ما يفسر ضم بيير إيمريك أوباميانغ الصيف الماضي من برشلونة في صفقة فشلت بشكل ملحوظ.
يُعتقد الآن أن ماني موجود على رادار تشيلسي بعد موسم بائس في بايرن من المتوقع أن ينتهي بانتقالات الصيف.
وبحسب تقارير ألمانية، سيستمع بايرن ميونخ إلى العروض المقدمة لساديو ماني الصيف المقبل بعد مشكلته مع زميله ليروي ساني بعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.
وليس لدى ليفربول أي خطط لإعادة التوقيع مع أسطورة النادي؛ لأن أولويتهم هي تعزيز خط الوسط والدفاع حسب فوتبول إنسايدر.
وسينظر تشيلسي في إمكانية التعاقد مع ماني من بايرن، إذ يرغب النادي الألماني في استرداد مبلغ 27 مليون جنيه إسترليني الذي ارتفع إلى 35 مليون جنيه إسترليني مع إضافات مدفوعة لليفربول الصيف الماضي لتكتمل قيمة الصفقة.
ماني أتم 31 عامًا الأسبوع الماضي أي أصغر من أوباميانغ بسنتين، وهو قادر على اللعب في العديد من الأدوار الهجومية، بما في ذلك في قلب الهجوم والجناح الأيسر.
ولعب ماني 269 مباراة مع ليفربول سجل خلالها 120 هدفًا وقدم 49 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.
وسجل ماني 23 هدفًا الموسم الماضي وكان رائعًا بشكل خاص في الأشهر الأخيرة من الموسم في دور جديد في قلب الهجوم، وهو الدور الذي يحتاجه تشيلسي حاليًّا.
في ألمانيا مع بايرن ميونخ، بدأ الموسم بتسجيل 11 هدفًا بحلول أكتوبر، قبل التوقف لفترة طويلة ثم العودة للتسجيل أمام ماينز، ووصلت مسيرته إلى الحضيض عندما لكم زميله ساني في غرفة تبديل الملابس بعد خسارة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.