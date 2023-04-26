تشيلسي يستعد لخطوة مفاجِئة تجاه ساديو ماني

لكنَّ المقربين من النادي يشيرون إلى صعوبة التعاقد مع مهاجم بارز على مستوى العمر والجودة، وهو ما يفسر ضم بيير إيمريك أوباميانغ الصيف الماضي من برشلونة في صفقة فشلت بشكل ملحوظ.

يُعتقد الآن أن ماني موجود على رادار تشيلسي بعد موسم بائس في بايرن من المتوقع أن ينتهي بانتقالات الصيف.

وبحسب تقارير ألمانية، سيستمع بايرن ميونخ إلى العروض المقدمة لساديو ماني الصيف المقبل بعد مشكلته مع زميله ليروي ساني بعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وليس لدى ليفربول أي خطط لإعادة التوقيع مع أسطورة النادي؛ لأن أولويتهم هي تعزيز خط الوسط والدفاع حسب فوتبول إنسايدر.