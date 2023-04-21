مرشحان للبيع.. توخيل يناقش مستقبل ماني وغنابري مع الإدارة
كشفت تقارير صحفية ألمانية جديدة تفاصيل أخرى في ما يخص مستقبل الدولي السنغالي ساديو ماني مع نادي بايرن ميونخ الألماني عقب أزمات اللاعب خلال الأسابيع الأخيرة.
وكان ماني بطلا لواقعتين كبيرتين في بايرن ميونخ بعدما ضرب زميله في الفريق ليروي ساني، ثم غادر الملعب بعد مباراة بايرن ميونخ مع مانشستر سيتي دون تحية الجماهير.
وحسب "إيه زد" الألمانية، سيناقش توخيل مستقبل كل من ساديو ماني وسيرجي غنابري مع الإدارة خلال الأسابيع المقبلة، حيث بات الثنائي المرشح الأبرز لمغادرة الفريق الصيف المقبل.
وتراجع مستوى غنابري بشكل لافت هذا الموسم، كما تلقى انتقادات عديدة بسبب غياب تركيزه واهتمامه بالموضة على حساب كرة القدم.
ويبحث توخيل من الآن عن مهاجم أساسي لقيادة خط الهجوم، ما يدفعه للتخلص من بعض اللاعبين من أجل توفير الأموال لضم لاعب جديد في ظل رغبته في الاحتفاظ بشوبو موتنغ ليصبح مهاجما احتياطيا الموسم المقبل.
وتقول التقارير إن بايرن ميونخ يفاضل بين مجموعة لاعبين لقيادة خط الهجوم، مثل فيكتور أوسيمين وكولو مواني ودوسان فلاهوفيتش، وجميعهم سيكونون مرتفعي التكلفة في نادٍ لا يدفع كثيرا لشراء اللاعبين.
وكان ماني قد أبلغ زملاءه في ليفربول برغبته في العودة مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي، حيث يفتقد أجواء الفريق.