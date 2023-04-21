مرشحان للبيع.. توخيل يناقش مستقبل ماني وغنابري مع الإدارة

كشفت تقارير صحفية ألمانية جديدة تفاصيل أخرى في ما يخص مستقبل الدولي السنغالي ساديو ماني مع نادي بايرن ميونخ الألماني عقب أزمات اللاعب خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان ماني بطلا لواقعتين كبيرتين في بايرن ميونخ بعدما ضرب زميله في الفريق ليروي ساني، ثم غادر الملعب بعد مباراة بايرن ميونخ مع مانشستر سيتي دون تحية الجماهير.

وحسب "إيه زد" الألمانية، سيناقش توخيل مستقبل كل من ساديو ماني وسيرجي غنابري مع الإدارة خلال الأسابيع المقبلة، حيث بات الثنائي المرشح الأبرز لمغادرة الفريق الصيف المقبل.