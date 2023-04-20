ساديو ماني يتسبب في مشكلة أخرى بعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي
عاد السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني للمشاركة مع الفريق بعدما نزل بديلًا خلال الشوط الثاني أمام مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتعادل بايرن ميونخ مع سيتي 1/1 ليودع المسابقة من ربع النهائي بعدما خسر ذهابًا بـ3 أهداف دون رد.
وعوقب ماني بغرامة مالية ضخمة وإيقاف عن اللعب أمام هوفنهايم بعدما ضرب زميله في الفريق لورا ساني بعد مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي على إثر خلافات في الملعب.
وحسب صحيفة TZ الألمانية تسبب ماني في مشكلة أخرى بعد مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي، حيث رفض الذهاب لتحية الجماهير بعد المباراة التي أقيمت على ملعب أيانز أرينا.
وتوجه جميع لاعبي بايرن ميونخ إلى الجماهير لتحيتها بعد المباراة على الحضور بالرغم من موقف الفريق الصعب، إلا أن ماني رفض الذهاب معهم وتوجه مباشرة إلى غرف خلع الملابس.
وأثار سلوك ماني الذي شوهد عابسًا حفيظة زملائه وموظفي النادي والمشجعين كذلك، الذين انتظروا ظهوره أمامهم خاصة بعد مشكلته مع زميله في الفريق ساني التي شغلت الأوساط الرياضية حول العالم.
مستقبل أوليفر كان
إلى ذلك، ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن نادي بايرن ميونخ يناقش فعليًّا مستقبل أوليفر كان الرئيس التنفيذي للنادي، حيث لم تستبعد صحيفة بيلد الألمانية أن يتم إقالته.
ويعاني بايرن ميونخ بالخروج من دوري أبطال أوروبا والكأس، كما يجد منافسة قوية من بروسيا دورتموند في على لقب الدوري.
وأثار أداء بايرن ميونخ الإداري تساؤلات عديدة خلال الأسابيع الماضية بعد إقالة المدرب يوليان ناغلزمان بشكل مفاجئ وتعيين توماس توخيل مع تقاريرعن مشاكل وخلافات كبيرة بين لاعبي الفريق.