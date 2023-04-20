ساديو ماني يتسبب في مشكلة أخرى بعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي

وحسب صحيفة TZ الألمانية تسبب ماني في مشكلة أخرى بعد مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي، حيث رفض الذهاب لتحية الجماهير بعد المباراة التي أقيمت على ملعب أيانز أرينا.

وتوجه جميع لاعبي بايرن ميونخ إلى الجماهير لتحيتها بعد المباراة على الحضور بالرغم من موقف الفريق الصعب، إلا أن ماني رفض الذهاب معهم وتوجه مباشرة إلى غرف خلع الملابس.

وأثار سلوك ماني الذي شوهد عابسًا حفيظة زملائه وموظفي النادي والمشجعين كذلك، الذين انتظروا ظهوره أمامهم خاصة بعد مشكلته مع زميله في الفريق ساني التي شغلت الأوساط الرياضية حول العالم.