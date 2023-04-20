ساني يبكي أمام غوارديولا بعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي (صور)

وقال ساني بعد المباراة: "لقد كانت مباراة جيدة وقوية من جانبنا. مانشستر سيتي تعرض لضغط كبير لكن الأمور كانت صعبة لأننا خسرنا المباراة الأولى خارج أرضنا 3-0، وهو ما لم يكن يجب أن يحدث. اليوم كان بإمكاننا فعل الكثير".

"أعرف الفريق جيدًا، وأعرف مدى قوتنا على أرضنا، لكن إذا استقبلت أهدافا 3 مرات في مباراة الذهاب، فسيكون الأمر صعبًا. إنه أمر مزعج".

وتابع: "أنا فخور بذلك، علينا الحفاظ على الروح والتركيز على الدوري الآن".

وفي حديثه عن مانشستر سيتي، قال ساني: "الجميع يعرف أنني أحبهم وأحب طريقة لعبهم، لذا تهانينا لهم".