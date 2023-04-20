ساني يبكي أمام غوارديولا بعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي (صور)
دخل ليروي ساني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، في نوبة بكاء، أثناء حديثه مع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعد مباراة الفريق في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتعادل مانشستر سيتي مع بايرن ميونخ 1/1 بعدما فاز ذهابا 3/0 ليتأهل إلى نصف النهائي حيث سيواجه ريال مدريد الإسباني.
وشوهد ساني يبكي أثناء حديث جانبي مع غوارديولا بعد المباراة حيث بدا متأثرا للغاية بعد مغادرة دوري أبطال أوروبا.
ويعيش ساني فترة صعبة للغاية مع بايرن ميونخ بعدما تعرض لاعتداء من زميله ساديو ماني بعد مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي في غرفة خلع الملابس.
وغادر ساني الملعب خلال مباراة أمس وحل ماني بديلا له.
وشوهد جوشوا كيميش لاعب بايرن ميونخ هو الآخر يتحدث مع بيب غوارديولا.
ولعب ساني تحت قيادة غوارديولا في مانشستر سيتي قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ قبل 3 سنوات.
وقال ساني بعد المباراة: "لقد كانت مباراة جيدة وقوية من جانبنا. مانشستر سيتي تعرض لضغط كبير لكن الأمور كانت صعبة لأننا خسرنا المباراة الأولى خارج أرضنا 3-0، وهو ما لم يكن يجب أن يحدث. اليوم كان بإمكاننا فعل الكثير".
"أعرف الفريق جيدًا، وأعرف مدى قوتنا على أرضنا، لكن إذا استقبلت أهدافا 3 مرات في مباراة الذهاب، فسيكون الأمر صعبًا. إنه أمر مزعج".
وتابع: "أنا فخور بذلك، علينا الحفاظ على الروح والتركيز على الدوري الآن".
وفي حديثه عن مانشستر سيتي، قال ساني: "الجميع يعرف أنني أحبهم وأحب طريقة لعبهم، لذا تهانينا لهم".