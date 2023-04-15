تضرر شفاه ساني بوضوح إثر لكمة ماني (صور)

وتردد أن ساني وجه كلمة عنصرية لماني، غير أن صحيفة بيلد التي كشفت عن ما دار بين النجمين من البداية أكدت أن ساني لم يسئ لماني بكلمة عنصرية وأن جميع عناصر الفريق لم يسمعوه سوى وهو يقول: "اتركني وشأني".

ولم يعلق ساني على الأمر، غير أن بيلد أكدت أنه طلب من إدارة بايرن ميونخ ألا تفرط في معاقبة ساديو ماني زميله في الفريق.