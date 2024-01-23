الركراكي: الفوز على زامبيا سيؤكد أحقيتنا في التأهل لدور الـ16

وضمن المنتخب المغربي تأهله رسميا للدور الـ16 بعد نتائج أمس الإثنين نظرا لجمعه أربع نقاط، ما سيدفعه للتأهل ولو ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، لكن مدرب أسود الأطلس شدد على أن فريقه مطالب باللعب للفوز في جميع المباريات.

وتابع الركراكي، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة زامبيا: "هناك منتخبات مصيرها مرتبط بلقاء فريقه مع زامبيا، كما أن مباريات الأمس أظهرت أن جميع المنتخبات لعبت بمصداقية".

واستطرد الركراكي: "نحن نلعب بروح رياضية ولكي نؤمن بمسألة ضرورة الحفاظ على لاعبين لديهم بطاقات (إنذارات) وحمايتهم من الحصول على إنذار ثان، لذا سيكون استبعادهم من مباراة (زامبيا) هو الثمن مع الإبقاء على التوازن المطلوب، وإعطاء فرصة للاعبين آخرين".

وأضاف: "سنلعب لكي ننهي دور المجموعات في المركز الأول، وهو هدفنا منذ البداية، ونحن لا ننظر أمام من سنلعب بل للبقاء في مدينة سان بيدرو.

"سنصل للنقطة السابعة في حال الفوز مثل بقية المنتخبات الكبيرة".