مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تستقطب مباراة ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والأهلي المصري في ملعب رادس الأولمبي بالعاصمة تونس أنظار المتابعين للمواجهات الكروية لليوم السبت 18 مايو الجاري.

وتدور مباريات الجولة الختامية من الدوري الألماني فيما سيكون الموعد في الدوري السعودي مع مواجهة من الجولة 32 تجمع الأهلي وأبها.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإيطالي:

تورينو ـ ميلان الساعة 09.45 مساء، على قناة AD SPORTS Premium 1.

الدوري الألماني:

بوروسيا دورتموند ـ دارمشتات، الساعة 04.30 مساء، على قناة beIN Sports HD 2

هوفنهايم ـ بايرن ميونخ، الساعة 04.30 مساء، على قناة beIN Sports HD 5

باير ليفركوزن ـ أوغسبورغ، الساعة 04.30 مساء، على قناة beIN Sports HD 1