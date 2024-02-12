وفاة لاعب بعد إصابته بصاعقة خلال مباراة في إندونيسيا (فيديو)

توفي لاعب بعد أن ضربته صاعقة أثناء لعبه كرة القدم في إندونيسيا، يوم السبت.

ويظهر مقطع فيديو لحظة انهيار اللاعب، البالغ من العمر 35 عامًا، على ملعب سيليوانغي في باندونغ، في جاوة الغربية.

وكان اللاعب يشارك في مباراة ودية عندما ضربته الصاعقة في حوالي الساعة 4:20 مساءً بالتوقيت المحلي يوم السبت الماضي.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن تقارير وسائل إعلام محلية أن اللاعب كان لا يزال يتنفس بعد الحادث، وتم نقله إلى مستشفى، لكنه توفي بعد إصابته بحروق شديدة.