وفاة لاعب بعد إصابته بصاعقة خلال مباراة في إندونيسيا (فيديو)
توفي لاعب بعد أن ضربته صاعقة أثناء لعبه كرة القدم في إندونيسيا، يوم السبت.
ويظهر مقطع فيديو لحظة انهيار اللاعب، البالغ من العمر 35 عامًا، على ملعب سيليوانغي في باندونغ، في جاوة الغربية.
وكان اللاعب يشارك في مباراة ودية عندما ضربته الصاعقة في حوالي الساعة 4:20 مساءً بالتوقيت المحلي يوم السبت الماضي.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن تقارير وسائل إعلام محلية أن اللاعب كان لا يزال يتنفس بعد الحادث، وتم نقله إلى مستشفى، لكنه توفي بعد إصابته بحروق شديدة.
وكتب أحد المعلقين: "هذه هي الأشياء من كوابيسي، وكتب ثان: "لقد عشت زلزال سان فرانسيسكو عام 1989 الذي أنهى المباراة الثالثة من بطولة العالم للبيسبول".
ووفقا للصحيفة، كشف تحليل أجرته وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن السحابة التي جاءت منها الصاعقة كانت على ارتفاع 300 متر فقط فوق الملعب.
وهذه المرة الثانية التي يتعرض فيها لاعب كرة قدم إندونيسي لضربة صاعقة خلال الـ12 شهرًا الماضية.
وتعرض لاعب في بوجونيجورو، في جاوة الشرقية، لضربة صاعقة في 2023.
وتم نقل اللاعب، الذي تعرض لسكتة قلبية، إلى مستشفى ابن سينا في بوجونيجورو لتلقي العلاج، وتم علاج اللاعب بنجاح بعد المساعدة الطبية واستعاد وعيه بعد حوالي 20 دقيقة.
وفي 2023، أصيب لاعب كرة قدم برازيلي يبلغ من العمر 21 عامًا أيضًا بصاعقة أثناء وجوده على أرض الملعب في البرازيل، توفي لاحقا متأثرا بجراحه.