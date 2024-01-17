موقف أتلتيكو من عمل ممر شرف لريال مدريد في ديربي الكأس
كشف برنامج "الشرينغيتو" الإسباني الشهير، أن فريق أتلتيكو مدريد لا يخطط لإقامة ممر شرفي للاعبي ريال مدريد، في المواجهة التي ستجمعهما، مساء الخميس، في ملعب ميتروبوليتانو، في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.
ويتجدد اللقاء بين الغريمين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الديربي، بعد أسبوع واحد من مواجهتهما في نصف نهائي كأس السوبر، والذي حسمه الميرنغي (5-3) قبل أن يتوج باللقب على حساب برشلونة.
وغالبًا ما تقوم الأندية بعمل ممر شرفي للمنافس في أول مباراة يلعبها بعد أن يُتوج ببطولة، لكن يبدو أن هذا الأمر يرفضه مسؤولو أتلتيكو مدريد.
ووفقًا للبرنامج الإسباني، فلم يتم التخطيط للأمر، ولا يوجد ممر شرفي سيتم تنظيمه، موضحين أنهم في أتلتيكو يقولون إن هذا الموضوع لا يقلقهم، ولا يريدون الدخول في نقاشات إعلامية متبادلة؛ لأنهم لا يريدون أي تشتت ذهني أو حدوث جدال قبل المباراة.
موقف سابق
يذكر أن الأمر نفسه تكرر من قبل في 7 مايو 2022، إذ رفض دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو، إقامة ممر شرفي للاعبي ريال مدريد عقب حصد لقب الدوري الإسباني قبل بداية قمة الجولة 35.
وقال المدير الفني الأرجنتيني وقتها: "نحترم ريال مدريد، لكن جماهيرنا أكثر، ولا أعلم إذا كان يقام الممر في باقي بطولات العالم، كل مجتمع مختلف".