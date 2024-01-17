موقف أتلتيكو من عمل ممر شرف لريال مدريد في ديربي الكأس

كشف برنامج "الشرينغيتو" الإسباني الشهير، أن فريق أتلتيكو مدريد لا يخطط لإقامة ممر شرفي للاعبي ريال مدريد، في المواجهة التي ستجمعهما، مساء الخميس، في ملعب ميتروبوليتانو، في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويتجدد اللقاء بين الغريمين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الديربي، بعد أسبوع واحد من مواجهتهما في نصف نهائي كأس السوبر، والذي حسمه الميرنغي (5-3) قبل أن يتوج باللقب على حساب برشلونة.

وغالبًا ما تقوم الأندية بعمل ممر شرفي للمنافس في أول مباراة يلعبها بعد أن يُتوج ببطولة، لكن يبدو أن هذا الأمر يرفضه مسؤولو أتلتيكو مدريد.