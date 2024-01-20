صدمة لمنتخب مصر.. الكشف عن طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، غياب محمد صلاح قائد الفراعنة عن مباراة الرأس الأخضر في كأس الأمم الأفريقية للإصابة.
وخرج صلاح مصابا بشد في عضلات الفخذ الخلفية قبل نهاية الشوط الأول في مباراة المجموعة الثانية أمام غانا أمس الخميس في أبيدجان.
وأصدر الاتحاد المصري بيانًا رسميًا قال فيه إن صلاح سيغيب عن مباراة كاب فيردي "الرأس الأخضر"، والمباراة التالية حال التأهل، بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية.
وقال الاتحاد المصري في بيانه: "أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد منتخب مصر، عن إصابته بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام كاب فيردي، ثم مباراة دور الستة عشر في حالة التأهل".
وغاب صلاح البالغ عمره 31 عاما عن عشر مباريات فقط في الدوري خلال أكثر من ستة مواسم مع ليفربول.
وستكون خسارة صلاح، الذي اقترب من بلوغ مئة مباراة دولية مع منتخب بلاده، بمثابة ضربة قوية لمصر الفائزة بالكأس سبع مرات والتي بدأت مشوارها في البطولة بتعادليين متتاليين.
وأحرز صلاح ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة يوم الأحد الماضي، بعد قرار حكم الفيديو المساعد لتتعادل مصر 2-2 مع موزامبيق في المباراة الافتتاحية وتفلت من هزيمة محرجة.
وعدلت تأخرها مرتين أمس الخميس لتدرك التعادل 2-2 مع غانا وستحتاج للفوز في مباراتها الأخيرة بدور المجموعات ضد الرأس الأخضر إذا أرادت التأهل إلى دور الستة عشر.
وتأهل كاب فيردي "الرأس الأخضر" بالفعل إلى دور الـ16 بعد فوزها 3-صفر على موزامبيق في الجولة الثانية اليوم.