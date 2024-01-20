صدمة لمنتخب مصر.. الكشف عن طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه

وخرج صلاح مصابا بشد في عضلات الفخذ الخلفية قبل نهاية الشوط الأول في مباراة المجموعة الثانية أمام غانا أمس الخميس في أبيدجان.

وأصدر الاتحاد المصري بيانًا رسميًا قال فيه إن صلاح سيغيب عن مباراة كاب فيردي "الرأس الأخضر"، والمباراة التالية حال التأهل، بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وقال الاتحاد المصري في بيانه: "أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد منتخب مصر، عن إصابته بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام كاب فيردي، ثم مباراة دور الستة عشر في حالة التأهل".