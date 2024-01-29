الموعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم الإثنين

ينتظر عشاق كرة القدم مباريات قوية اليوم الإثنين، مع استمرار بطولتي كأس آسيا وأمم أفريقيا والمنافسات النارية في مرحلة ثمن النهائي.

وتشهد منافسات ثمن نهائي كأس آسيا، مواجهتين عربيتين، حين يلتقي العراق مع الأردن، وقطر بفلسطين.

وفي بطولة أمم أفريقيا، يواجه منتخب موريتانيا نظيره الرأس الأخضر، بينما يصطدم صاحب الأرض، منتخب كوت ديفوار بحامل اللقب، السنغال.

كما تشهد المملكة العربية السعودية، انطلاق فعاليات كأس موسم الرياض، بمواجهة الهلال السعودي وإنتر ميامي الأمريكي.

القنوات الناقلة لكأس آسيا:

تنقل مباريات بطولة كأس آسيا عبر قناتي بي إن سبورتس، والكأس القطريتين، كما تذاع داخل الإمارات والسعودية فقط عبر قناتي أبوظبي الرياضية وssc السعودية.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة، مع الإشارة إلى أن المباريات بتوقيت مكة المكرمة: