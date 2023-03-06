باريس سان جيرمان يعلن نهاية موسم نيمار للإصابة
أعلن باريس سان جيرمان أن نجمه البرازيلي نيمار سيغيب عن الملاعب لمدة تمتد بين 3 إلى 4 أشهر، ما يعني نهاية موسم اللاعب.
وقال باريس سان جيرمان في بيان: "يعاني نيمار من عدة نوبات من عدم استقرار الكاحل الأيمن في السنوات الأخيرة، بعد إصابته بالتواء في 20 فبراير، أوصى الطاقم الطبي في باريس سان جيرمان بإجراء عملية إصلاح الأربطة، لتجنب خطر تكرار الإصابة".
وأضاف: "أكد جميع الخبراء الذين تمت استشارتهم هذه الحاجة".
وأكد: "سيتم إجراء هذه الجراحة في الأيام القادمة في مستشفى أسبيتار في الدوحة".
وختم النادي الفرنسي: "من المتوقع أن يغيب نيمار من 3 إلى 4 أشهر قبل عودته إلى التدريب الجماعي".
وتعرض النجم البرازيلي نيمار جونيور لعدة إصابات في كاحله الأيمن في السنوات الأخيرة، لكن إصابته الأخيرة كانت في 20 فبراير/شباط الماضي.
وتعرض نيمار لإصابة خطيرة في الكاحل وغادر الملعب على نقالة خلال مواجهة ليل في الدوري الفرنسي نهاية الشهر الماضي، أي قبل نحو 20 يوما على مواجهة إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ.
وبعدما صنع الهدف الأول لزميله كيليان مبابي وسجل الثاني في شباك ليل في الشوط الأول، أصيب المهاجم البرازيلي بالتواء خطير في كاحله.
وتعرض نيمار لانتقادات مؤخرا بسبب تناوله الهامبورغر ولعب البوكر عقب الهزيمة من بايرن ميونخ، لكن مدربه الفرنسي كريستوف غالتييه دافع عنه وقال إنه يمكنه فعل ما يريد خلال إجازته.
وحسب موقع "transfermarkt"، فإن نيمار البالغ من العمر 31 عاما في 29 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل فيها 18 هدفا وصنع 17.