يواعد فتيات أكبر منه.. تزايد الشكوك حول العمر الحقيقي ليوسف موكوكو

وبعد اكتشاف فضيحة تزوير في أعمار لاعبي منتخب الكاميرون تحت 17 عامًا المقبل على مشاركة في بطولة وسط أفريقيا، حيث أجريت اختبارات خاصة بالعمر للاعبين بطلب من رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو وبلغ عدد اللاعبين الذين سقطوا في الاختبار 32 لاعبًا.

ولكون يوسوف موكوكو ولد في الكاميرون، وكانت الشكوك قد أثيرت حول عمره الحقيقي بعد فضيحة تزوير أعمار لاعبي المنتخب الكاميروني للناشئين، لكن صحيفة "سبورت" أكدت ظهور وثيقة عقد ازدياد للاعب تؤكد أنه من مواليد، العام 2000، وأن عمره 22 عامًا.

وذكرت تقارير إعلامية أن والد يوسوف موكوكو بالتبني أرسل الوثيقة الصحيحة إلى أحد الصحفيين مما أثار الشكوك حول عمره.

كما أن اللاعب الشاب كان دائمًا على علاقة بنساء أكبر منه في سن مراهقة مبكرة وحدث ذلك حين كان صغيرًا.