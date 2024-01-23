بشق الأنفس.. مصر تتعادل أمام الرأس الأخضر وتصعد لدور الـ16 بأمم أفريقيا

سجل منتخب الرأس الأخضر هدف التقدم في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من أول فرصة سنحت له عن طريق جيلسون تفاريس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك محمود حسن (تريزيغيه) التعادل لمصر في الدقيقة 47 بعد تحرك جماعي رائع مع أحمد حجازي ليسدد لاعب طرابزون سبور الكرة من الجهة اليسرى لتمر بين قدمي الحارس وتسكن الشباك.

وأضاف مصطفى محمد الهدف الثاني لمصر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بكرة أرسلها من فوق حارس الرأس الأخضر المتقدم عن مرماه.

وسجل بريان تيشيرا هدف التعادل للرأس الأخضر في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بعدما راوغ الحارس محمد الشناوي ليسدد من مدى قريب في الشباك.