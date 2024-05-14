برعاية الوليد بن طلال.. دعم مالي "مؤثر" لصفقات الهلال الصيفية (فيديو)
كشفت تقارير إعلامية، أن نادي الهلال السعودي سيدخل الميركاتو الصيفي المقبل لإبرام صفقات قوية، بدعم مالي كبير.
أيام قليلة تفصلنا عن بداية سوق الانتقالات، ووفقًا لشبكة (SSC) السعودية، فإن الهلال يستعد لحراك مؤثر ومهم على مستوى الأسماء في ميركاتو الصيف المقبل.
وقالت الشبكة السعودية إن الدعم سيكون بضخ مالي كبير جدًّا من العضو الذهبي الهلالي الأمير الوليد بن طلال".
وأوضحت: "سيكون حضوره في الصيف المقبل مهمًّا جدًّا على مستوى الصفقات".
وحسم الهلال لقب الدوري السعودي للمرة الـ19 في تاريخه، قبل 3 جولات من نهاية الموسم الجاري، بعد فوزه على الحزم بنتيجة 4-1.
ويحتل الهلال، صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 89 نقطة من 31 جولة، حيث حقق الأزرق 29 انتصارًا وتعادلين ولم يتلق أي هزيمة.
فيما يحتل النصر، المركز الثاني برصيد 77 نقطة من 31 جولة، حيث حقق الأصفر 25 انتصارًا وتعادلين مقابل 4 هزائم.