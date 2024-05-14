برعاية الوليد بن طلال.. دعم مالي "مؤثر" لصفقات الهلال الصيفية (فيديو)

أيام قليلة تفصلنا عن بداية سوق الانتقالات، ووفقًا لشبكة (SSC) السعودية، فإن الهلال يستعد لحراك مؤثر ومهم على مستوى الأسماء في ميركاتو الصيف المقبل.

وقالت الشبكة السعودية إن الدعم سيكون بضخ مالي كبير جدًّا من العضو الذهبي الهلالي الأمير الوليد بن طلال".

وأوضحت: "سيكون حضوره في الصيف المقبل مهمًّا جدًّا على مستوى الصفقات".