برشلونة يستهدف ضم سافينيو نجم جيرونا

وأوضحت أن اللاعب المقصود هو البرازيلي سافينيو، الذي يلعب في جيرونا ويتألق في الموسم الحالي مع الغريم الكتالوني، ويرى تشافي أنه مناسب لخططه في المستقبل.

ويرى برشلونة أن اللاعب قادر على التطور إذا انتقل إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل نظرًا لسرعته ومهاراته الفنية الرائعة.

ويتميز الشاب البرازيلي، صاحب الـ19 عامًا، بالسرعة داخل الملعب، بجانب تمتعه بمهارات فنية رائعة وقدرة على المراوغة وتسجيل الأهداف وصناعة التمريرات الحاسمة.