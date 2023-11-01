برشلونة يستهدف ضم سافينيو نجم جيرونا
كشفت صحيفة "سبورت" أن نادي برشلونة بدأ مهامه سريعًا من الآن لتدعيم الفريق بقوة للموسم المقبل.
وقالت الصحيفة، اليوم الأربعاء، إن هناك صفقة يرغب تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبلوغرانا، في ضمها من الدوري الإسباني لتدعيم الصفوف الهجومية.
وأوضحت أن اللاعب المقصود هو البرازيلي سافينيو، الذي يلعب في جيرونا ويتألق في الموسم الحالي مع الغريم الكتالوني، ويرى تشافي أنه مناسب لخططه في المستقبل.
ويرى برشلونة أن اللاعب قادر على التطور إذا انتقل إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل نظرًا لسرعته ومهاراته الفنية الرائعة.
ويتميز الشاب البرازيلي، صاحب الـ19 عامًا، بالسرعة داخل الملعب، بجانب تمتعه بمهارات فنية رائعة وقدرة على المراوغة وتسجيل الأهداف وصناعة التمريرات الحاسمة.
ويستعد برشلونة لمواجهة نظيره ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني، يوم السبت المقبل.
وكان فريق برشلونة تلقى هزيمة مفاجئة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 1-2، في الجولة الماضية من كلاسيكو الدوري الإسباني.