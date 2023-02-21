رابطة الليغا تهدد برشلونة بالتصعيد وتطالب لابورتا باستقالة مشروطة
طلب خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا من خوان لابورتا رئيس برشلونة الاستقالة من منصبه "إذا لم يشرح جيدًا" كل ما يتعلق بقضية الحكم السابق ونائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام في إسبانيا إنريكيز نيغريرا، فيما يتعلق بالرشوة المحتملة للحكام.
وأكد تيباس أن هناك "قلقًا عميقًا" في غالبية الأندية الإسبانية بهذا الشأن ويطلب "الذهاب حتى النهاية" في هذا الأمر لأنه "يمكن أن يكون جريمة".
ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تصريحات تيباس في ظهوره أمام وسائل الإعلام، بمناسبة عرض حدود رواتب الأندية في مقر الليغا في مدريد، "إذا لم يشرح لابورتا الأمر جيدًا، فعليه الاستقالة. سيتعين على الجميع معرفة سبب قيامه بذلك. كان هناك العديد من المواسم".
ودعا إشبيلية وإسبانيول الاتحاد الإسباني لكرة القدم والجهات المختصة إلى التحقيق في قضية تورط برشلونة بتقديم رشاوى للتحكيم الإسباني خلال فترة نيغريرا في لجنة الحكام في الليغا.
ورغم العداء التاريخي بين برشلونة وريال مدريد لكنهما في الوقت الحالي مرتبطان بقضايا مشتركة أبرزها دوري السوبر الأوروبي ورفض شراكة رابطة الدوري الإسباني وصندوق الاستثمار CVC، لذلك رفض ريال مدريد التحقيق مع برشلونة في قضية نيغريرا.
وقال خافيير تيباس: "يمكنك مواصلة التحقيق وتذكر أن جريمة الفساد الرياضي - إن وجدت أخيرًا - تسري بعد سنوات. عليك أن تحقق في الأمر؛ لأن هذه هي الطريقة التي تريدها الأندية، وأريد أن يمهّد لنا برشلونة الطريق".
وأكد تيباس أن التحقيق يجب أن يستمر "لإيجاد تفسير معقول". وقال "ربما يكون ما حدث جريمة. هناك شعور عام بالضيق بين الأندية. سنبحث تصعيد الأمر للاتحاد الأوروبي والدولي. سيتعين علينا القيام بشيء ما، وإلا فإننا سنكون غير متسقين، حتى لو كان ناديًا إسبانيًّا. إنها أحداث خطيرة ويصعب فهمها".
واعتبر رئيس الليغا القضية خطيرة ويجب التحقيق فيها، كما بيَّن وجْه الاختلاف بين قضية برشلونة ويوفنتوس قائلًا "في الوقت الحالي موقف يوفنتوس أصعب لكونه تمت معاقبته، لكن أعتقد أن موقف برشلونة سيكون أسوأ في المستقبل".
ويتصدر برشلونة الليغا برصيد 59 نقطة ويتقدم بثماني نقاط على ريال مدريد ثاني الترتيب و16 نقطة على ريال سوسيداد صاحب المركز الثالث. ولم يسبق أن خسر النادي الكتالوني لقب الدوري بعد تفوقه بثماني نقاط على الأقل عن أقرب منافسيه.