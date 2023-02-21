رابطة الليغا تهدد برشلونة بالتصعيد وتطالب لابورتا باستقالة مشروطة

وأكد تيباس أن هناك "قلقًا عميقًا" في غالبية الأندية الإسبانية بهذا الشأن ويطلب "الذهاب حتى النهاية" في هذا الأمر لأنه "يمكن أن يكون جريمة".

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تصريحات تيباس في ظهوره أمام وسائل الإعلام، بمناسبة عرض حدود رواتب الأندية في مقر الليغا في مدريد، "إذا لم يشرح لابورتا الأمر جيدًا، فعليه الاستقالة. سيتعين على الجميع معرفة سبب قيامه بذلك. كان هناك العديد من المواسم".

ودعا إشبيلية وإسبانيول الاتحاد الإسباني لكرة القدم والجهات المختصة إلى التحقيق في قضية تورط برشلونة بتقديم رشاوى للتحكيم الإسباني خلال فترة نيغريرا في لجنة الحكام في الليغا.

ورغم العداء التاريخي بين برشلونة وريال مدريد لكنهما في الوقت الحالي مرتبطان بقضايا مشتركة أبرزها دوري السوبر الأوروبي ورفض شراكة رابطة الدوري الإسباني وصندوق الاستثمار CVC، لذلك رفض ريال مدريد التحقيق مع برشلونة في قضية نيغريرا.