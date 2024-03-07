الروسي ميدفيديف مستعد للمنافسة كمحايد في أولمبياد باريس

قال لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الرابع عالميًّا، إنه متحمس للمشاركة في أولمبياد باريس الصيفي 2024 وإنه سيتبع القوانين في ذلك والتي تمنحه حق المشاركة كرياضي محايد بعد أن أوضح الاتحاد الدولي للتنس موقفه من مشاركة لاعبي روسيا وروسيا البيضاء الليلة الماضية.

وقال الاتحاد الدولي للتنس، إن لاعبي روسيا وروسيا البيضاء يمكنهم المشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة الصيف القادم كرياضيين محايدين دون علَم أو نشيد وطني أو أي شعارات أو رموز.

ومُنِع رياضيو روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في البطولات الدولية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022 الذي اعتبرت فيه روسيا البيضاء نقطة انطلاق.

وفي مارس/ آذار من العام الماضى أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية مجموعة من التوصيات تسمح للاتحادات الرياضية الدولية بالموافقة على عودة رياضيي هاتين الدولتين للمنافسات.

وقبل مباراته الأولى في بطولة إنديان ويلز غدًا الجمعة قال ميدفيديف، إنه يتطلع للمنافسة في أولمبياد باريس بعد أن خاض تجربة ناجحة في أولمبياد طوكيو قبل ثلاثة أعوام حيث تأهل لدور الثمانية في منافسات الفردي.