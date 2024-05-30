فيديو رائع.. رونالدو يعلم لاعبي النصر بعض مهاراته (شاهد)

شوهد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يقوم بتعليم زملائه في نادي النصر السعودي، بعضا من مهاراته، قبيل مواجهة الهلال المرتقبة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين غدًا الجمعة.

وأجرى النصر، تدريبه الأخير مساء الخميس، استعدادًا لخوض غمار نهائي الكأس أمام الهلال، في جدة غدًا الجمعة.

وخلال التدريب، قام رونالدو بالوقوف على الكرة، وتعليم عدد من زملائه في نادي النصر، بعضا من مهاراته في عالم الساحرة المستديرة.