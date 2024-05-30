فيديو رائع.. رونالدو يعلم لاعبي النصر بعض مهاراته (شاهد)
شوهد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يقوم بتعليم زملائه في نادي النصر السعودي، بعضا من مهاراته، قبيل مواجهة الهلال المرتقبة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين غدًا الجمعة.
وأجرى النصر، تدريبه الأخير مساء الخميس، استعدادًا لخوض غمار نهائي الكأس أمام الهلال، في جدة غدًا الجمعة.
وخلال التدريب، قام رونالدو بالوقوف على الكرة، وتعليم عدد من زملائه في نادي النصر، بعضا من مهاراته في عالم الساحرة المستديرة.
يذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فاز بجائزة أفضل هداف عن موسم 2023-2024.
وسجل النجم البالغ 39 عاما هذا الموسم مع النصر السعودي 35 هدفا في 31 مباراة في الدوري، وحقق رقمًا تاريخيًا كأكثر من سجل في موسم واحد.
وتضمنت هذه الأهداف تسجيل "هاتريك" 4 مرات، و5 ثنائيات، آخرها الإثنين أمام الاتحاد في الجولة الأخيرة.
كما تجاوز كريستيانو الرقم القياسي السابق المسجَّل باسم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد، الذي أحرز للنصر 34 هدفًا في نسخة 2018ـ2019.
وبات رونالدو أول لاعب يصبح هدافا لأربعة دوريات مختلفة: الإسباني، والإنجليزي، والإيطالي، والسعودي.
وسبق لرونالدو أن توّج هدافا مع كل من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وأخيرا مع النصر.