رسميًا.. ناغلزمان يجدد عقده مع منتخب ألمانيا
أعلن الاتحاد الألماني، اليوم الجمعة، رسميًا، تجديد عقد المدرب جوليان ناغلزمان حتى صيف 2026.
وكان العقد السابق لينتهي لناغلزمان حتى نهاية أمم أوروبا 2024 "يورو 2024".
وقال الاتحاد الألماني إن ناغلزمان البالغ من العمر 36 عامًا سيظل مدربًا للمنتخب الأول حتى اختتام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.
وفي سبتمبر من العام الماضي، وقع ناغلزمان عقدًا مع ألمانيا حتى نهاية أمم أوروبا 2024.
وقال ناغلزمان: "هذا قرار من القلب، إنه لشرف عظيم أن أكون قادرًا على تدريب المنتخب الوطني والعمل مع أفضل اللاعبين في البلاد، من خلال العروض الناجحة والعاطفية، لدينا فرصة لإلهام بلد بأكمله".
وبتجديد عقده يقطع الاتحاد الألماني الطريق على بايرن ميونخ الذي ارتبط بالتعاقد مجددًا مع ناغلزمان.
وشرح رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نويندورف قرار التجديد لناغلزمان وقال: "إنها إشارة قوية للاتحاد الألماني لكرة القدم والمنتخب الوطني أن ناغلزمان سيبقى مدربًا للمنتخب الوطني بعد بطولة أوروبا المحلية، لأنه مدرج في قائمة العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، لكن المنتخب الوطني".
وأضاف: "إنها أكثر من مجرد وظيفة، إنها مسألة حقيقية قريبة من قلبه، الآن هناك تخطيط ويمكن للجميع التركيز بشكل كامل على الأداء الناجح في البطولات الأوروبية".
وقال رودي فولر، مدير المنتخب الألماني: "كنا بالفعل مقتنعين تمامًا لناغلزمان قبل المباريات الدولية الناجحة الأخيرة، إنه مدرب متميز".
وأوضح: "إنه ثعلب تكتيكي لا يتمتع بخبرة كبيرة في كرة القدم فحسب، بل يمكنه أيضًا إلهام كل لاعب بشغفه، إنه يحترق من أجل المنتخب ومن أجل النجاح، أنا سعيد جدًا لأننا سنواصل السير على هذا الطريق معًا بعد البطولة الأوروبية البطولة".