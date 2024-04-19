رسميًا.. ناغلزمان يجدد عقده مع منتخب ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني، اليوم الجمعة، رسميًا، تجديد عقد المدرب جوليان ناغلزمان حتى صيف 2026.

وكان العقد السابق لينتهي لناغلزمان حتى نهاية أمم أوروبا 2024 "يورو 2024".

وقال الاتحاد الألماني إن ناغلزمان البالغ من العمر 36 عامًا سيظل مدربًا للمنتخب الأول حتى اختتام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.

وفي سبتمبر من العام الماضي، وقع ناغلزمان عقدًا مع ألمانيا حتى نهاية أمم أوروبا 2024.

وقال ناغلزمان: "هذا قرار من القلب، إنه لشرف عظيم أن أكون قادرًا على تدريب المنتخب الوطني والعمل مع أفضل اللاعبين في البلاد، من خلال العروض الناجحة والعاطفية، لدينا فرصة لإلهام بلد بأكمله".