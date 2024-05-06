لجنة الانضباط تعاقب عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد السعودي

وتغلب الهلال 2/1 على الاتحاد ليضرب موعدا مع النصر في المباراة النهائية، حيث تغلب النصر 3/1 في نصف النهائي على الخليج.

وكان هذا الفوز السادس للهلال على الاتحاد في المباريات الست التي جمعتهما الموسم الحالي في مختلف المسابقات.

وفاز الهلال على الاتحاد مرتين في الدوري السعودي ومرتين في دوري أبطال آسيا ومرة في نهائي كأس السوبر السعودي ومرة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل حمدالله 19 هدفا في الدوري السعودي الموسم الحالي ويحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين بفارق 13 هدفا عن المتصدر كريستيانو رونالدو نجم النصر.

ورغم تتويجه بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي يقدم الاتحاد موسما سيئا حيث يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب الموسم الحالي برصيد 50 نقطة من 30 مباراة.

ويتأخر الاتحاد بـ33 نقطة عن الهلال المتصدر مع لعب الهلال مباراة أقل.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع الاتفاق والخليج وضمك والنصر في آخر أربع جولات من الدوري السعودي.