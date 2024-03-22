سبب تنمر فينيسيوس على كامافينغا

كشف الفرنسي إدواردو كامافينغا عن تنمر البرازيلي فينيسيوس جونيور عليه في ريال مدريد.

وقال كامافينغا في تصريحات نقلتها صحيفة "لوباريزيان": "أعاني منذ فترة طويلة من عدم تسجيل الأهداف، والأسوأ هو أنني قادر على التسجيل".

وأضاف الدولي الفرنسي: "يجب أن أواصل العمل لأنجح في تسجيل الأهداف".

وذكر كامافينغا أن فينيسيوس جونيور زميله في ريال مدريد يتنمر عليه بسبب عدم التسديد وقال: "فينيسيوس يتنمر عليّ كثيرا، يقول لي لا تسدد، فهو لا يثق بي".