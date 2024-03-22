سبب تنمر فينيسيوس على كامافينغا
كشف الفرنسي إدواردو كامافينغا عن تنمر البرازيلي فينيسيوس جونيور عليه في ريال مدريد.
وقال كامافينغا في تصريحات نقلتها صحيفة "لوباريزيان": "أعاني منذ فترة طويلة من عدم تسجيل الأهداف، والأسوأ هو أنني قادر على التسجيل".
وأضاف الدولي الفرنسي: "يجب أن أواصل العمل لأنجح في تسجيل الأهداف".
وذكر كامافينغا أن فينيسيوس جونيور زميله في ريال مدريد يتنمر عليه بسبب عدم التسديد وقال: "فينيسيوس يتنمر عليّ كثيرا، يقول لي لا تسدد، فهو لا يثق بي".
وتابع: "ولكن لا يهم، الأمر متروك لي لإسكات بعض الأفواه".
وختم كامافينغا ضاحكا: "سيأتي يوم أسجل فيه هدفا من تسديدة قوية، ولكن هل سيسمح لي فينيسيوس وقتها بالتسديد".
ويرتبط كامافينغا بعلاقة قوية مع زميله فينيسيوس والبرازيلي الآخر رودريغو.
وقبل أيام ظهر كامافينغا بملابس غريبة وعلق عليه فينيسيوس: "هل أنت حارس مرمى؟".
وخلال 32 مباراة هذا الموسم شارك فيها كامافينغا مع ريال مدريد في مختلف المسابقات لم يسجل الفرنسي أي هدف خلال 2023 دقيقة.
ولعب كامافينغا 131 مباراة مع ريال مدريد سجل فيها هدفين فقط وصنع ستة، وجاء هدفا كامافينغا مع ريال مدريد في سبتمبر 2021 ومارس 2022.
ونال كامافينغا سبعة ألقاب مع ريال مدريد علما أنه يبلغ من العمر 21 عاما.