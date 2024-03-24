الهلال يتلقَّى هدية إسكتلندية "لا تقدر بثمن" (فيديو)

الهلال يتلقَّى هدية إسكتلندية "لا تقدر بثمن" (فيديو)
قدَّم فريق إيردريونيانس الإسكتلندي هدية لا تقدّر بثمن لنادي الهلال السعودي، اليوم الأحد.
وتغلب إيردريونيانس 2/1 على منافسه ذا نيو سينتس الويلزي، في نهائي كأس التحدي الإسكتلندي.
وبهذه الخسارة توقفت سلسلة انتصارات ذا نيو سينتس الويلزي المتتالية عند 26 فوزًا، وذلك بعد تعثره أمام إيردريونيانس.
والهلال صاحب أطول انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم برصيد 29 فوزًا، وسيضمن الزعيم الحفاظ على رقمه التاريخي حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل.
وحقق الهلال، فوزه الـ28 على التوالي هذا الموسم بالفوز 2/0 على الاتحاد في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وواصل الهلال سلسلة انتصاراته ووصل لـ29 فوزًا متتاليًا بالفوز 2/1 على ضمك في الدوري السعودي، يوم 16 مارس.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 68 نقطة من 24 مباراة.
وسيلعب الهلال مع النصر في كأس السوبر السعودي مع العين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ومع الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين.