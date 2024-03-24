الهلال يتلقَّى هدية إسكتلندية "لا تقدر بثمن" (فيديو)

وحقق الهلال، فوزه الـ28 على التوالي هذا الموسم بالفوز 2/0 على الاتحاد في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وواصل الهلال سلسلة انتصاراته ووصل لـ29 فوزًا متتاليًا بالفوز 2/1 على ضمك في الدوري السعودي، يوم 16 مارس.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 68 نقطة من 24 مباراة.

وسيلعب الهلال مع النصر في كأس السوبر السعودي مع العين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ومع الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين.