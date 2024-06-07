الجزائر تسقط أمام ضيفتها غينيا في أول مباراة رسمية لبيتكوفيتش

تجرّع المنتخب الجزائري طعم الخسارة (2 ـ 1) أمام ضيفه غينيا في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة للتصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026، وذلك مساء الخميس في أول مباراة رسمية للسويسري فلاديمير بيتكوفيتش على رأس منتخب محاربي الصحراء.

وحاول المنتخب الجزائري الاستحواذ على الكرة في الشوط الأول غير أنه أخفق في ترجمة هذه السيطرة إلى أهداف، فيما احتج لاعبوه في الدقيقة 42 للمطالبة بركلة جزاء بعدما لمس المدافع الغيني الكرة بيده لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وباغت المنتخب الغيني أصحاب الأرض بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني إثر خطأ في الدفاع استغله مولاري سيليا ليضع الكرة في شباك الحارس أنتوني ماندريا.