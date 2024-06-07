الجزائر تسقط أمام ضيفتها غينيا في أول مباراة رسمية لبيتكوفيتش
تجرّع المنتخب الجزائري طعم الخسارة (2 ـ 1) أمام ضيفه غينيا في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة للتصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026، وذلك مساء الخميس في أول مباراة رسمية للسويسري فلاديمير بيتكوفيتش على رأس منتخب محاربي الصحراء.
وحاول المنتخب الجزائري الاستحواذ على الكرة في الشوط الأول غير أنه أخفق في ترجمة هذه السيطرة إلى أهداف، فيما احتج لاعبوه في الدقيقة 42 للمطالبة بركلة جزاء بعدما لمس المدافع الغيني الكرة بيده لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وباغت المنتخب الغيني أصحاب الأرض بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني إثر خطأ في الدفاع استغله مولاري سيليا ليضع الكرة في شباك الحارس أنتوني ماندريا.
وأدرك منتخب الجزائر التعادل في الدقيقة 52 بعد تمريرة رائعة من نبيل بن طالب نحو سعيد بن رحمة الذي رفع الكرة بالحارس لتصطدم بالعارضة وتكمل طريقها نحو الشباك بعد لمسها من المدافع الغيني ياسر بالدي.
وعاد منتخب غينيا في الدقيقة 63 ليضيف الهدف الثاني بعد خطأ دفاعي من كتيبة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش عندما لعب المدافع يوسف عطال الكرة بالرأس عن طريق الخطأ نحو أغيبوك أمارا الذي سدد مباشرة في شباك الحارس ماندريا.
وكاد البديل بغداد بونجاح أن يدرك التعادل من جديد في الدقيقة 67 بعد ضربة رأس لكن الدفاع الغيني تدخل لإبعاد الكرة من على خط المرمى، قبل أن يسدّد المدافع يوسف عطال بقوة في الدقيقة 78 من خارج منطقة العمليات كرة مرّت جانبية للمرمى الغيني.
ورفع منتخب غينيا، عقب الفوز رصيده إلى ست نقاط متساويا مع نظيره الجزائري في صدارة المجموعة السابعة، من ثلاث مباريات لكليهما وبفارق ثلاث نقاط أمام بوتسوانا.
ويلعب المنتخب الجزائري يوم الاثنين المقبل أمام مضيفه أوغندا في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية للمونديال الذي يقام في صائفة 2026 في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وفي الجولة ذاتها، يستضيف منتخب غينيا نظيره منتخب موزمبيق، فيما تدور المباراة الثالثة من المجموعة السابعة بين منتخبي بوتسوانا والصومال.