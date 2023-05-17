رسميًا: مجلس الزمالك يعزل مرتضى منصور من رئاسة النادي

وقررت وزارة الشباب والرياضة المصرية تطبيق قرار عزل مرتضى منصور من منصب رئيس نادي الزمالك، بعدما قضى رئيس الزمالك المعزول عقوبة السجن لمدة شهر، على خلفية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وقال مصدر داخل وزارة الرياضة المصرية لـ"إرم نيوز"، إن الخطاب المُرسل من إدارة الزمالك يفيد بأن مرتضى منصور تم عزله من منصبه رسميًا، وأصبح غير موجود في رئاسة النادي في الوقت الحالي.

وأشار الخطاب إلى أن مجلس الإدارة مسؤول مسؤولية كاملة عن تسيير الأعمال لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية.

وأوضح الزمالك في خطابه أن المسؤولية ستكون تضامنية بين أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بالقائم بأعمال رئيس النادي لحين انعقاد الجمعية العمومية المقبلة.