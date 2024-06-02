حسم الجدل حول هروب نجوم النصر من تسديد ركلات الترجيح أمام الهلال

تتوالى ردود الفعل بعد خسارة النصر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 4-5 مساء الجمعة الماضي بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1 في اللقاء النهائي على ملعب (الجوهرة المشعة).

وأثير جدل واسع حول تهرب بعض لاعبي النصر من تسديد ضربات الترجيح بعد امتداد المباراة لهذه المرحلة.

وسجل للنصر في ركلات الترجيح كريستيانو رونالدو وسامي النجعي وعبد الرحمن غريب وعلي لاجامي بينما أهدر أليكس تيليس الضربة الأولى ثم أضاع علي الحسن ومشاري النمر آخر ضربتي ترجيح.