"فضيحة اجتماعية".. قناة ريال مدريد تهاجم حكم مباراة إشبيلية
ذكرت صحيفة "أس" أن ريال مدريد عاد بغضب هائل بسبب القرارات التحكيمية لريكاردو بينغوتيسيا الذي أدار مواجهة الفريق أمام إشبيلية في الجولة العاشرة من الليغا.
وبحسب الصحيفة فقد أثارت القرارات التحكيمية الأكثر إثارة للجدل التي اتخذها الحكم الباسكي غضب بعثة ريال مدريد، والتي ظهرت بشكل خاص في غرفة خلع الملابس، حيث عبرت عن انزعاجها العميق.
وكان رد فعل ريال مدريد سريعًا عبر قناته التلفزيونية حيث أشار إلى تصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة الأخيرة، واستخدمت قناة ريال مدريد مصطلح "فضيحة اجتماعية".
وتعادل ريال مدريد 1/1 مع مضيفه إشبيلية قبل مواجهة الكلاسيكو ليرتفع رصيد الميرنغي إلى 25 نقطة من 10 مباريات في الصدارة.
وبمجرد انتهاء المباراة فضّل أنشيلوتي عدم الخوض في الجدل التحكيمي وقال: "إذا قلت ما أعتقده فسوف أخسر الكثير من المباريات".
إلا أن تلفزيون ريال مدريد انتقد بشدة الحكم دي بيرغوس مرة أخرى بعد أن بث يوم الخميس الماضي مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق تم فيه تسجيل قرارات مثيرة للحكم الباسكي ضد ريال مدريد، في مباراة سابقة.
واستهدف محللو قناة ريال مدريد الحكم دي بيرغوس وقالوا: "ما حدث مع دي بيرغوس هو فضيحة اجتماعية".
كما لجأ صحفي في قناة ريال مدريد إلى السخرية لوصف التحكيم أمام إشبيلية وقال: "أفضل لاعب في المباراة كان دي بيرغوس، لقد قام بعمله على أكمل وجه".
ونشرت القناة صورة من المدرجات تشير إلى أن سيرجيو راموس كان خلف جود بيلينغهام في الهدف الملغي الذي سجله فيدي فالفيردي، رغم احتساب تسلل على اللاعب الإنجليزي.
وقال محلل في قناة ريال مدريد: "نشاهد الصورة لكن علينا أن نصدق أن هناك تسللًا، الصورة واضحة للغاية ولا تترك مجالًا للشك، هذه لقطة مؤسفة، لا أحد يحتج".
وأضاف: "عندما يتضرر ريال مدريد من تصرفات من هذا النوع، يحدث هذا، وتذكروا برشلونة عندما تعلق الأمر بإيجاد تفسير".
وختم: "إنها مباراة يمكن فهمها إذا نظرت إلى سجل دي بيرغوس ضد ريال مدريد، يواصل توسيع سجله عندما يحكّم لفريقنا، في الدقائق الثماني الأولى تم إلغاء هدفين، لقد ألحق دي بيرغوس الضرر بريال مدريد مرة أخرى".