"فضيحة اجتماعية".. قناة ريال مدريد تهاجم حكم مباراة إشبيلية

ذكرت صحيفة "أس" أن ريال مدريد عاد بغضب هائل بسبب القرارات التحكيمية لريكاردو بينغوتيسيا الذي أدار مواجهة الفريق أمام إشبيلية في الجولة العاشرة من الليغا.

وبحسب الصحيفة فقد أثارت القرارات التحكيمية الأكثر إثارة للجدل التي اتخذها الحكم الباسكي غضب بعثة ريال مدريد، والتي ظهرت بشكل خاص في غرفة خلع الملابس، حيث عبرت عن انزعاجها العميق.

وكان رد فعل ريال مدريد سريعًا عبر قناته التلفزيونية حيث أشار إلى تصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة الأخيرة، واستخدمت قناة ريال مدريد مصطلح "فضيحة اجتماعية".

وتعادل ريال مدريد 1/1 مع مضيفه إشبيلية قبل مواجهة الكلاسيكو ليرتفع رصيد الميرنغي إلى 25 نقطة من 10 مباريات في الصدارة.