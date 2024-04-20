عاصفة رملية تجتاح مباراة في الدوري السعودي (فيديو)
هبت عاصفة رملية قوية، السبت، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في مدينة نجران السعودية، وذلك قبل دقائق من احتضانه مباراة فريقي الأخدود وضمك ضمن الجولة 28 من دوري المحترفين السعودي.
وتسببت العاصفة في حجب الرؤية تمامًا عن لاعبي الفريقين أثناء العمليات الإحمائية؛ مما طرح مسألة تأجيل المباراة خصوصا أن الأجواء كانت صعبة للغاية داخل الملعب، لكن حكم اللقاء أعطى إشارة انطلاقها بعد تأخيرها لبعض الوقت.
وأثرت الرياح على أجواء المباراة عندما انعدمت الرؤية تماما، حيث راجت معلومات عن تأجيل المواجهة بسبب تأثير الرياح الشديدة بشكل كبير على اتجاه الكرة، وعدم استطاعة اللاعبين التحكم في الكرة أو التمرير، فضلا عن إمكانية أن تسوء الأحوال المناخية أكثر.
وفي النهاية استقر رأي طاقم التحكيم على انطلاق المواجهة، حيث لم يتنظر نادي ضمك أكثر من 10 دقائق لفتح باب التسجيل بواسطة مهاجمه الروماني نيكولاي ستانسيو، قبل أن يضيف الكرواتي أنطوليتش الهدف الثاني لضمك في الدقيقة 37.
ودخل الأخدود، صاحب المركز 17 وقبل الأخير برصيد 24 نقطة، المباراة بهدف الفوز على ضمك صاحب المركز الثامن برصيد 35 نقطة، وذلك لإنعاش حظوظه في تفادي الهبوط وتكرار سيناريو مرحلة الذهاب حينما فاز على الأخدود (2ـ0).