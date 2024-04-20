عاصفة رملية تجتاح مباراة في الدوري السعودي (فيديو)

هبت عاصفة رملية قوية، السبت، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في مدينة نجران السعودية، وذلك قبل دقائق من احتضانه مباراة فريقي الأخدود وضمك ضمن الجولة 28 من دوري المحترفين السعودي.

وتسببت العاصفة في حجب الرؤية تمامًا عن لاعبي الفريقين أثناء العمليات الإحمائية؛ مما طرح مسألة تأجيل المباراة خصوصا أن الأجواء كانت صعبة للغاية داخل الملعب، لكن حكم اللقاء أعطى إشارة انطلاقها بعد تأخيرها لبعض الوقت.