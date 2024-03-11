جيسوس مدرب الهلال يرفض التقليل من أهمية مواجهة الاتحاد

يعتقد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال أن خوض المباريات في شهر رمضان لن يؤثر على فريق بعينه.

وجاءت تصريحات جيسوس في مؤتمر صحفي قبل مواجهة الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، غدا الثلاثاء.

وفاز الهلال 2/0 على الاتحاد في الذهاب، قبل أن يحل ضيفا على حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين في جدة.

وستكون مواجهة الاتحاد أولى مباريات الهلال في شهر رمضان، لكن جيسوس بدا غير قلق من تأثير الصيام على اللاعبين؛ إذ يخوض الفريقان المباراة في نفس الظروف.

وقال جيسوس: "اللعب في شهر رمضان سيؤثر على الفريقين وليس على فريق بعينه".