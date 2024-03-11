جيسوس مدرب الهلال يرفض التقليل من أهمية مواجهة الاتحاد
يعتقد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال أن خوض المباريات في شهر رمضان لن يؤثر على فريق بعينه.
وجاءت تصريحات جيسوس في مؤتمر صحفي قبل مواجهة الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، غدا الثلاثاء.
وفاز الهلال 2/0 على الاتحاد في الذهاب، قبل أن يحل ضيفا على حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين في جدة.
وستكون مواجهة الاتحاد أولى مباريات الهلال في شهر رمضان، لكن جيسوس بدا غير قلق من تأثير الصيام على اللاعبين؛ إذ يخوض الفريقان المباراة في نفس الظروف.
وقال جيسوس: "اللعب في شهر رمضان سيؤثر على الفريقين وليس على فريق بعينه".
وأضاف: "المهم هو جودة ورغبة اللاعب في الحسم".
ورفض المدرب البرتغالي التقليل من أهمية مواجهة الاتحاد، رغم أن الهلال يبدو الأقرب لبلوغ نصف النهائي.
وقال مدرب الهلال: "المباراة قوية ومصيرية بين فريقين أحدهما سيمثل السعودية في نصف النهائي".
وتابع: "ندرك أهمية وصعوبة المواجهة غدا، لدينا تشكيلة تستطيع تجاوز المباراة".
واتفق محمد العويس حارس الهلال مع مدربه جيسوس على صعوبة المباراة، وقال: "مباراة بين فريقين من كبار القارة لما يملكانه من ثقة كبيرة".
وأضاف: "المباراة بها تفاصيل مهمة وكثيرة. نأمل الفوز بها".
وشارك العويس بدلا من المغربي ياسين بونو في مباراة الذهاب، وحافظ على شباكه نظيفة بعدما تصدى لتسديدة خطيرة من المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله قرب النهاية.
وتنص لوائح الاتحاد الآسيوي على مشاركة خمسة أجانب فقط في التشكيلة الأساسية لكل فريق يخوض البطولة القارية.
ولم يحدد جيسوس الخماسي الأجنبي الذي سيشارك في مواجهة الاتحاد، وقال: "قدمنا إلى جدة بجميع الأجانب.. وسنحدد من الذي سيشارك منهم".