الجميع دخل في نوبة ضحك.. تعليق مثير من روديغر باحتفالات الليغا (فيديو)
أشعل الألماني أنطونيو روديغر احتفال فريقه ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، الذي أقيم صباح اليوم الأحد، في منطقة مدريد.
وعقب الفوز أمس على غرناطة، عاد ريال مدريد إلى العاصمة الإسبانية من أجل الموكب الاحتفالي مع جماهيره، صباح الأحد، وسط حضور جماهيري في شوارع مدريد قارب 15 ألفًا، بحسب التقارير.
وتسلم ريال مدريد درع الدوري الإسباني خلف الأبواب المغلقة دون حضور جماهيره في المدينة الرياضية "الفالديبيباس"، ثم اتجه اللاعبون بالحافلة إلى منطقة مدريد للاحتفال مع الجماهير، وحرص عدة لاعبين على التواجد في شرفة منطقة الاحتفال وتوجيه كلمات تحفيزية للجماهير الكبيرة.
وطالبت الجماهير في احتفالاتها الثنائي المخضرم توني كروس ولوكا مودريتش بضرورة تجديد عقديهما والبقاء مع الفريق للموسم المقبل.
وكانت أبرز لقطة هي ما قام به أنطونيو روديغر، إذ أمسك بالمكيروفون وظل يصرخ: "المجنون هنا.. المجنون هنا"، وهو ما أثر ضحكات كل اللاعبين المتواجدين بجانبه في الشرفة.
ويشتهر روديغر دائما بين اللاعبين والجماهير بقوته في الملعب، وأيضا بتصرفاته غير المتوقعة، حيث ظهر مؤخرًا وهو يحتفل بالكرسي في الملعب على طريقة زميله ديفيد ألابا.
وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الاسباني، رسميًا بفارق 13 نقطة عن نادي جيرونا أقرب منافسيه، حيث يتربع على صدارة ترتيب الليغا برصيد 90 نقطة جمعها من الفوز في 28 مباراة والتعادل في 6 وخسارة لقاء واحد وتسجيل 78 هدفًا وتلقي 22 هدفا.