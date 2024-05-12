الجميع دخل في نوبة ضحك.. تعليق مثير من روديغر باحتفالات الليغا (فيديو)

أشعل الألماني أنطونيو روديغر احتفال فريقه ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، الذي أقيم صباح اليوم الأحد، في منطقة مدريد.

وعقب الفوز أمس على غرناطة، عاد ريال مدريد إلى العاصمة الإسبانية من أجل الموكب الاحتفالي مع جماهيره، صباح الأحد، وسط حضور جماهيري في شوارع مدريد قارب 15 ألفًا، بحسب التقارير.

وتسلم ريال مدريد درع الدوري الإسباني خلف الأبواب المغلقة دون حضور جماهيره في المدينة الرياضية "الفالديبيباس"، ثم اتجه اللاعبون بالحافلة إلى منطقة مدريد للاحتفال مع الجماهير، وحرص عدة لاعبين على التواجد في شرفة منطقة الاحتفال وتوجيه كلمات تحفيزية للجماهير الكبيرة.

وطالبت الجماهير في احتفالاتها الثنائي المخضرم توني كروس ولوكا مودريتش بضرورة تجديد عقديهما والبقاء مع الفريق للموسم المقبل.