أبرز مباريات اليوم في كأسي آسيا وأفريقيا والسوبر الإيطالي

وتُنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية على قنوات بي ان سبورتس، فيما تُنقل بطولة كأس آسيا على قنوات بي ان سبورتس والكأس وأبوظبي الرياضية وssc.

وفيما يلي مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة:

كأس آسيا:

العراق VS اليابان، 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، beIN ASIAN CUP 1، وSSC1 HD، وAl-Rabiaa Iraq.

فيتنام VS إندونيسيا، 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، beIN ASIAN CUP 1، وAlkass EXTRA One HD، وSSC EXTRA 1 HD.

هونغ كونغ VS إيران، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، beIN ASIAN CUP 1، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD، وSSC EXTRA 1 HD.