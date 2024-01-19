أبرز مباريات اليوم في كأسي آسيا وأفريقيا والسوبر الإيطالي

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، اليوم الجمعة، مباريات قوية في كأس آسيا وكأس أفريقيا، إلى جانب مباراة كأس السوبر الإيطالي.

وفي آسيا يلعب منتخب العراق مع اليابان في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، كما يلعب منتخب فيتنام مع إندونيسيا، وهونغ كونع مع إيران.

وفي أفريقيا تترقب الجماهير مباراة حامل اللقب منتخب السنغال مع منافسه القوي منتخب الكاميرون.

وفي كأس السوبر الإيطالي يلعب إنتر ميلان مع لاتسيو على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.