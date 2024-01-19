أبرز مباريات اليوم في كأسي آسيا وأفريقيا والسوبر الإيطالي
يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، اليوم الجمعة، مباريات قوية في كأس آسيا وكأس أفريقيا، إلى جانب مباراة كأس السوبر الإيطالي.
وفي آسيا يلعب منتخب العراق مع اليابان في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، كما يلعب منتخب فيتنام مع إندونيسيا، وهونغ كونع مع إيران.
وفي أفريقيا تترقب الجماهير مباراة حامل اللقب منتخب السنغال مع منافسه القوي منتخب الكاميرون.
وفي كأس السوبر الإيطالي يلعب إنتر ميلان مع لاتسيو على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.
وتُنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية على قنوات بي ان سبورتس، فيما تُنقل بطولة كأس آسيا على قنوات بي ان سبورتس والكأس وأبوظبي الرياضية وssc.
وفيما يلي مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة:
كأس آسيا:
العراق VS اليابان، 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، beIN ASIAN CUP 1، وSSC1 HD، وAl-Rabiaa Iraq.
فيتنام VS إندونيسيا، 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، beIN ASIAN CUP 1، وAlkass EXTRA One HD، وSSC EXTRA 1 HD.
هونغ كونغ VS إيران، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، beIN ASIAN CUP 1، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD، وSSC EXTRA 1 HD.
كأس أفريقيا:
الرأس الأخضر VS موزمبيق، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، beIN Sports HD 1 Max، وbeIN Sports HD 3 Max.
السنغال VS الكاميرون، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، beIN Sports HD 1 Max، وbeIN Sports HD 2 Max، وbeIN Sports HD 3 Max.
غينيا VS غامبيا، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة،beIN Sports HD 1 Max، وbeIN Sports HD 2 Max، وbeIN Sports HD 3 Max.
كأس السوبر الإيطالي:
إنتر ميلان VS لاتسيو، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، SSC1 HD، وSSC5 HD، وAD SPORTS Premium 1.