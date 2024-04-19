سرُّ توتر علاقة كولر وبيرسي تاو

كشف الإعلامي هاني حتحوت سرَّ توتر علاقة مدرب الأهلي المصري مارسيل كولر ولاعبه بيرسي تاو.

وذكر هاني حتحوت أن بيرسي تاو "يتمارض" رغم أن الفحوصات الطبية كشفت أنه سليم.

وأوضح حتحوت أن سياسة كولر هي عدم الاعتماد على اللاعب الذي يقول إنه مصاب، ولا يريد أن يؤثر اللاعب على الفريق، حيث يرى أن مصلحة الفريق أهم من أي اعتبار آخر.

ولعب بيرسي تاو 23 مباراة مع الأهلي الموسم الحالي سجل فيها 6 أهداف ولم يصنع أي هدفٍ.

ويملك الأهلي 21 نقطة من 11 مباراة، ويحتل المركز الـ11 في حين يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 32 نقطة من 15 مباراة.

وخسر الأهلي 1/2 أمام الزمالك قبل أيام في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفًا على مازيمبي من جمهورية الكونغو، غدًا السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.