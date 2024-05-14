صدمة في الهلال قبل مواجهة النصر السعودي
تلقى نادي الهلال السعودي، صدمة قوية، قبيل مواجهة النصر في قمة دوري روشن.
ويحل الهلال ضيفًا على النصر بملعب "الأول بارك" في قمة مباريات الجولة 32، يوم الجمعة المقبل.
كشفت تقارير صحفية، عن استمرار معاناة سالم الدوسري من الإصابة، والتي تعرض لها خلال مواجهة العين الإماراتي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وقالت صحيفة "الرياضية" إن سالم الدوسري، لم يكتمل شفاؤه حتى الآن، ومن المؤكد غيابه عن المباراة المقبلة ضد النصر.
ومن الوارد أن يعود سالم الدوسري للمشاركة مع الهلال أمام الطائي، في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري السعودي للمحترفين، وفقًا للصحيفة.
وحسم الهلال لقب الدوري السعودي للمرة الـ19 في تاريخه، قبل 3 جولات من نهاية الموسم الجاري، بعد فوزه على الحزم بنتيجة 4-1.
ويحتل الهلال، صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 89 نقطة من 31 جولة، حيث حقق الأزرق 29 انتصاراً وتعادلين ولم يتلق أي هزيمة.
فيما يحتل النصر، المركز الثاني برصيد 77 نقطة من 31 جولة، حيث حقق الأصفر 25 انتصاراً وتعادلين مقابل 4 هزائم.