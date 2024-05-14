صدمة في الهلال قبل مواجهة النصر السعودي

ويحل الهلال ضيفًا على النصر بملعب "الأول بارك" في قمة مباريات الجولة 32، يوم الجمعة المقبل.

كشفت تقارير صحفية، عن استمرار معاناة سالم الدوسري من الإصابة، والتي تعرض لها خلال مواجهة العين الإماراتي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقالت صحيفة "الرياضية" إن سالم الدوسري، لم يكتمل شفاؤه حتى الآن، ومن المؤكد غيابه عن المباراة المقبلة ضد النصر.

ومن الوارد أن يعود سالم الدوسري للمشاركة مع الهلال أمام الطائي، في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري السعودي للمحترفين، وفقًا للصحيفة.