هل سيتجنب بوكايو ساكا تنفيذ ضربات الجزاء في كأس العالم؟

قال حارس المرمى آرون رامسديل إن زميله في نادي آرسنال ومنتخب إنجلترا بوكايو ساكا لن يتجنب تنفيذ أي ركلة جزاء إذا طلب منه ذلك في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم التي تنطلق غدا الأحد في قطر بعد تعرضه لإساءات عنصرية عقب إهداره إحدى ركلات الترجيح في نهائي بطولة أوروبا العام الماضي.

وتعرض ساكا وزميلاه في منتخب إنجلترا ماركوس راشفورد وجادون سانشو لإساءات عبر الإنترنت بعد إهدارهم ركلات ترجيح في فوز إيطاليا على إنجلترا 3/2 في المباراة النهائية لبطولة أوروبا عقب انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 1/1.