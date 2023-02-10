سبورت: زيدان الأقرب لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن صعود وهبوط النادي الملكي مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي هذا الموسم وتأخره بفارق ثماني نقاط عن برشلونة في صدارة الدوري وخسارة كأس السوبر الإسبانية في السعودية، وضع أنشيلوتي في مواجهة الانتقادات مما قد يدفع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لاتخاذ قرار بإقالة مدربه الحالي.

إذا حدث ذلك، فإن بيريز سيفكر في زيزو​​ كبديل محتمل، ومن جانبه لن يتردد المدير الفني الفرنسي، حاليًا بدون فريق، في العودة إلى مقاعد البدلاء في سانتياغو برنابيو طالما ضمن له بيريز التعاقد مع ريان شرقي لاعب خط الوسط في أولمبيك ليون ويحظى باهتمام زيدان.

وشرقي شاب واعد يبلغ من العمر 19 عامًا وسينتهي عقده مع ليون عام 2024، ويتميز إلى جانب مهارته بالكرة بالسرعة الكبيرة على الأطراف ويمنح فريقه التفوق بوضوح.

ولا شك أنه في حال فوز ريال مدريد على الهلال السعودي في كأس العالم للأندية بالرباط، يوم السبت المقبل، سيدعم موقف أنشيلوتي بعض الشيء.