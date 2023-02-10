سبورت: زيدان الأقرب لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد
لا تتوقف الشائعات حول ريال مدريد ومديره الفني السابق زين الدين زيدان، خاصة بعدما شكلا ثنائيا ناجحا وضامنا للألقاب المحلية والقارية.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن صعود وهبوط النادي الملكي مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي هذا الموسم وتأخره بفارق ثماني نقاط عن برشلونة في صدارة الدوري وخسارة كأس السوبر الإسبانية في السعودية، وضع أنشيلوتي في مواجهة الانتقادات مما قد يدفع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لاتخاذ قرار بإقالة مدربه الحالي.
إذا حدث ذلك، فإن بيريز سيفكر في زيزو كبديل محتمل، ومن جانبه لن يتردد المدير الفني الفرنسي، حاليًا بدون فريق، في العودة إلى مقاعد البدلاء في سانتياغو برنابيو طالما ضمن له بيريز التعاقد مع ريان شرقي لاعب خط الوسط في أولمبيك ليون ويحظى باهتمام زيدان.
وشرقي شاب واعد يبلغ من العمر 19 عامًا وسينتهي عقده مع ليون عام 2024، ويتميز إلى جانب مهارته بالكرة بالسرعة الكبيرة على الأطراف ويمنح فريقه التفوق بوضوح.
ولا شك أنه في حال فوز ريال مدريد على الهلال السعودي في كأس العالم للأندية بالرباط، يوم السبت المقبل، سيدعم موقف أنشيلوتي بعض الشيء.
وكان زيدان مرشحا بقوة لتدريب منتخب فرنسا إذا رحل ديدييه ديشان عن منصبه، لكن ديشان مدد تعاقده بعدما قاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2022 في قطر، رغم الخسارة بركلات الترجيح أمام الأرجنتين الشهر الماضي.
وزيدان البالغ عمره 50 عاما أول مدرب يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية عندما كان مدربا لريال مدريد. وفاز أيضا ببطولة أوروبا 2000 مع فرنسا وكأس العالم 1998 في مسيرة رائعة كلاعب.
كما ألهم منتخب فرنسا لبلوغ نهائي كأس العالم 2006، لكن النهاية ما زالت عالقة في الأذهان عندما نطح ماركو ماتيراتزي مدافع إيطاليا، ليطرده الحكم وتخسر فرنسا أمام إيطاليا بركلات الترجيح.
وفاز زيدان بدوري أبطال أوروبا 2002 مع ريال مدريد، ثم عاد للنادي الإسباني كمدرب قبل أن يرحل عن النادي الملكي في نهاية موسم 2020-2021.
ولم يرتبط منذ ذلك الحين بأي فريق رغم أنه تم ترشيحه لتدريب العديد من الأندية، منها ناديه السابق يوفنتوس وكذلك باريس سان جيرمان.