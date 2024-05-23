هدف سالم الدوسري الرائع في الطائي يكتب به تاريخًا جديدًا (فيديو)
سجل سالم الدوسري، نجم نادي الهلال السعودي، هدفًا رائعًا لصالح فريقه في شباك الطائي، خلال مباراة الفريقين اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ33 من منافسات دوري روشن، ليسجل رقمًا تاريخيًا له مع "الزعيم".
سالم الدوسري أحرز هدف تقدم الهلال في شباك الطائي بطريقة رائعة، من تسديدة "لوب"" عند الدقيقة 17.
بهذا الهدف وصل سالم الدوسري إلى أعلى رقم تهديفي له في مسيرته بالدوري السعودي، حيث وصل إلى 14 هدفًا خلال 26 مباراة خاضها هذا الموسم في دوري روشن.
وهذا الرقم يعد أفضل مُعدل للاعب سالم الدوسري عبر مسيرته في الدوري السعودي.
وكان أفضل رقم تهديفي لسالم الدوسري، كان في موسم 2021-22، الذي أحرز فيه 9 أهداف، ثم موسم 2020-21 الذي أحرز فيه 8 أهداف.
يذكر أن الهلال حسم اللقب لكنه يبحث عن ختام الموسم دون هزيمة حين يستضيف الطائي (مركز 14 وله 31 نقطة) الساعي لتجنب الهبوط.
وتجنب فريق المدرب جورجي جيسوس الخسارة للمرة الأولى في الدوري خلال الجولة الماضية بتعادله 1-1 مع مضيفه النصر بعدما سجل ألكسندر ميتروفيتش ركلة جزاء قبل صفارة النهاية بعدما تأخر الفريق بهدف مبكر سجله أوتافيو.