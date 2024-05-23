هدف سالم الدوسري الرائع في الطائي يكتب به تاريخًا جديدًا (فيديو)

سالم الدوسري أحرز هدف تقدم الهلال في شباك الطائي بطريقة رائعة، من تسديدة "لوب"" عند الدقيقة 17.

بهذا الهدف وصل سالم الدوسري إلى أعلى رقم تهديفي له في مسيرته بالدوري السعودي، حيث وصل إلى 14 هدفًا خلال 26 مباراة خاضها هذا الموسم في دوري روشن.

وهذا الرقم يعد أفضل مُعدل للاعب سالم الدوسري عبر مسيرته في الدوري السعودي.

وكان أفضل رقم تهديفي لسالم الدوسري، كان في موسم 2021-22، الذي أحرز فيه 9 أهداف، ثم موسم 2020-21 الذي أحرز فيه 8 أهداف.