هل مبابي أفضل بكثير من فينيسيوس جونيور؟

أصبح الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان بعدما سجل هدفه رقم 201 أمام نانت، وهو الأمر الذي قوبل باحتفاء كبير بين أساطير النادي الفرنسي وجماهيره، في ظل القيمة الكبيرة التي يتمتع بها المهاجم الدولي حاليا حيث يعد حجر الأساس في مشروع النادي المستقبلي.

ومع القيمة الكبيرة التي يضيفها مبابي لباريس سان جيرمان بدأت مقارنات عدة تظهر في الأوساط الجماهيرية والإعلامية حول اللاعبين من نفس الجيل والذين يتميزون بنفس خصائص الجناح الفرنسي الموهوب.

وتحدثت تقارير إعلامية إسبانية عن استمرار رغبة نادي ريال مدريد في التعاقد مع كيليان مبابي رغم مسلسل المفاوضات الطويل بين الطرفين الذي انتهى بتجديد عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

ورغم كثافة التقارير عن مستقبل كيليان مبابي الذي مازال يرتبط اسمه بريال مدريد رغم ارتدائه قميص باريس سان جيرمان، هناك من يلعب في نفس مركز كيليان مبابي ويقدم أيضا مستويات مميزة وهو البرازيلي فينيسيوس جونيور صاحب هدف التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب ليفربول.

يقول التونسي حاتم الطرابلسي محلل قنوات بي إن سبورتس إن كيليان مبابي أفضل بكثير من فينيسيوس جونيور في ظل ما يمتلكه من خصائص ومهارات أعلى وقدرة تهديفية أكبر.