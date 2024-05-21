كان على رأس المدعوين.. سر غياب الرئيس ماكرون عن عشاء وداع مبابي

لا يزال النجم الفرنسي، كيليان مبابي، يثير الكثير من الجدل في الأوساط الكروية العالمية ويستأثر بكل الأحداث في محيط فريقه (السابق) باريس سان جيرمان حتى في اللحظات الأخيرة التي تسبق انتقاله الوشيك إلى ريال مدريد الإسباني.

ومساء الاثنين، وبعد أن تغيَّب عن آخر مباراة للبي آس جي في الدوري الفرنسي، أمام ميتز، أقام كيليان مبابي حفل عشاء فاخر جدًّا في مطعم راق بإحدى ضواحي العاصمة باريس دعا إليه عددًا محدودًا من المقربين منه والشخصيات التي كان لها أثر في مسيرته الكروية الملهمة.

وانضم إلى مطعم "البيت الأبيض" الذي يطل على برج إيفل الشهير في العاصمة الفرنسية، 250 شخصًا تتقدمهم فائزة العماري، والدة مبابي ووكيلة أعماله، وإحدى الشخصيات الأشد تأثيرًا على بطل العالم 2018، ووالده ويلفريد وبعض زملائه من بينهم عثمان ديمبيلي.

وذكرت تقارير إخبارية فرنسية أن مبابي دعا إلى عشاء الوداع في مطعم "البيت الأبيض" 250 شخصًا، وكان على رأس القائمة الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون، الذي يعرف عنه علاقته الوطيدة بنجم الكرة العالمية، وتواصله الدائم معه.

وتابع التقارير أن "ماكرون كان في أول القائمة التي قرر مبابي أن تشاركه عشاء وداعه لباريس، لكن الرئيس الفرنسي تغيَّب دون حتى الاعتذار عن ذلك، فيما تعددت الأسباب حول ذلك الغياب.

وذهبت أغلب التقارير إلى القول إن العلاقة المتوترة بين كيليان مبابي وإدارة باريس سان جيرمان وعلى رأسها ناصر الخليفي، وهو صديق لماكرون، في الأسابيع الأخيرة ألقت بظلالها على علاقة هداف الدوري الفرنسي بالرئيس ماكرون ودفعت الأخير إلى تجاهل الدعوة لحفل العشاء.

وأضافت المصادر قولها: "لم يحضر ماكرون ولم يعتذر رغم أنه كان أول المدعوين" مضيفة أن عدم توجيه الدعوة لرئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي لحفل العشاء كان دافعًا بشكل أو بآخر لموقف ماكرون المتحول فجأة من هداف فرنسا الأول ونجمها القادم في يورو 2024 المرتقبة في ألمانيا.