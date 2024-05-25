NBA.. لوكا دونتشيتش يمنح دالاس التقدم "2-0" على مينيسوتا

سجل لوكا دونتشيتش رمية ثلاثية حاسمة قبل 3.1 ثانية من نهاية المباراة، وفاز فريقه دالاس مافريكس على مضيفه مينيسوتا تيمبرولفز 109-108، في المباراة الثانية بين الفريقين في نهائي القسم الغربي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل دونتشيتش ثلاثة أرقام مزدوجة لفريقه عندما أحرز 32 نقطة، وسيطر على 10 كرات مرتدة، وقدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه، بينما أضاف زميله كايري إيرفينغ 20 نقطة.