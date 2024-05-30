تعرَّف على معلق نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ودورتموند
أعلنت شبكة قنوات "بيين سبورتس" المالكة لحقوق نقل دوري أبطال أوروبا في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط عن معلقي مباراة نهائي المسابقة بين بوروسيا دورتموند الألماني وريال مدريد الإسباني والتي تقام، السبت المقبل، على استاد ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.
ويلتقي ريال مدريد المتوج بطلاً لأوروبا في 14 مرة (رقم قياسي) مع بروسيا دورتموند الذي أحرز اللقب مرة واحدة، في المشهد الختامي للموسم الكروي في القارة العجوز، يوم السبت، الساعة 22.00 بتوقيت مكة المكرمة
وتنقل شبكة قنوات "بيين سبورت" المباراة عبر قناتين اثنتين، حيث سيكون المعلق حفيظ دراجي على القناة "beIN SPORTS 1" و "beIN 4K" فيما يتولّى خليل البلوشي التعليق على المباراة عبر قناة "beIN SPORTS 2".
ويطمح ريال مدريد الإسباني بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى دعم رقمه القياسي والتتويج باللقب الخامس عشر في سجلاته، فيما سيكون بروسيا دورتموند بقيادة الطموح إدين ترزيتش أمام فرصة تحقيق إنجازه القاري الثاني بعد لقب 1997، وتعويض خسارته نهائي نسخة 2013 أمام مواطنه بايرن ميونخ والذي أقيم أيضًا في ملعب ويمبلي.