البلوي يشن هجومًا على الاتحاد بسبب مالكوم والنصر

شنَّ حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد السعودي، هجومًا على الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي، بعد رفض الشكوى التي تم تقديمها ضد مالكوم لاعب الهلال.

وجاء الانتقاد من البلوي بسبب تأخر شكوى النادي الجداوي ضد اللاعب، خاصة أنه يأتي قبل يومين فقط من نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي يجمع بين الهلال والنصر، إذ كانت ترغب إدارة الاتحاد في إيقاف اللاعب عن مواجهة "العالمي".

وأعلنت لجنة الانضباط أمس عن قرارها بشأن شكوى الاتحاد ضد مالكوم، بعد واقعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، برفضها.

وقال البلوي في تصريحات تلفزيونية: "الإدارة قرار ومهم توقيت اتخاذ القرارات، وسؤالي موجه إلى اللجنة القانونية في نادي الاتحاد لماذا تدخلوننا في مشكلات ليس لنا صِلة بها، وماذا تريدون؟ الموسم انتهى وكان للنسيان".